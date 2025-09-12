Manavgat Belediyesi rüşvet soruşturması: Euro, dolar ve külçe altınlar depoda bulundu
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir depoda, 3 kilo külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ek ifadesi alındı.