Manavgat Belediyesi rüşvet soruşturması: Euro, dolar ve külçe altınlar depoda bulundu

Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir depoda, 3 kilo külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ek ifadesi alındı.

Gül’ün ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını dayısının talimatıyla yine onun arkadaşı A.D.K.'ye teslim ettiğini beyan ettiği öğrenildi.

ZİRAİ DEPODA SAKLADIĞINI SÖYLEDİ

Bunun üzerine gözaltına alınan A.D.K., parayı Kara'nın talimatıyla Hüseyin Cem Gül'den alıp zirai depoda sakladığını söyledi.

EURO, DOLAR VE KÜLÇE ALTINLAR DEPODA BULUNDU

Cumhuriyet savcısı huzurunda dün yer gösterme ve arama işlemi yapıldı.

Zirai depoda yapılan aramada 3 kilo külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine Manavgat Belediyesi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Rüşvet ve zimmet iddiasıyla düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve başkan yardımcısı Engin Tüter 8 Temmuz'da tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı aynı günün akşamı Belediye Başkanı Kara'nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Açıklamada görevden alma gerekçesi olarak, "İcbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet" suçlamasıyla yürütülen soruşturma gösterildi.

