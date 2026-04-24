Manavgat Belediyesi soruşturmasında yeni görüntüler. Eski başkan Sözen'in para alışverişi kamerada

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 'Erdem Motors' şirketinin muhasebecisi S.B. de ifadesinde, "Şükrü Sözen, Erdem Buzkan'ın dükkanına düzenli olarak gelip giderdi. Ayda en az bir kez elinde kahverengi evrak çantası ile gelirdi. Bu çantanın içi genelde para dolu ve genelde de bu para döviz olurdu. Bildiğim kadarıyla Erdem Buzkan, Şükrü Sözen'in getirdiği bu paraların bir kısmı ile Şükrü Sözen'e ait ödemeleri gerçekleştirirdi. 2019 yılında yerel seçimlerden sonra Erdem Buzkan iş yerine bir çuval dolusu para ile geldi ve bize 'Bu paraları sayın' dedi. O dönemde iş yerimizde para sayma makinesi bulunmadığı için ben, Ü.A., Y.Ü. ve şu an hatırlayamadığım başka bir çalışan bu paraları tek tek saydık." diye konuştu. S.B.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.