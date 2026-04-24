Manavgat Belediyesi soruşturmasında yeni görüntüler. Eski başkan Sözen'in para alışverişi kamerada
24.04.2026 02:55
NTV - Haber Merkezi
Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir görüntü ortaya çıktı. Kayıtta, tutuklu iş insanı Erdem Buzkan’ın motosikletle taşıdığı kaynağı belirsiz paraları, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e verdiği anlar görüldü.
Manavgat'ta ‘rüşvet’, ‘zimmet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen’le birlikte 16 kişi tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturma soruşturmaya derinleştirilerek devam edildi.
Savcılık, şüphelilerle ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik inceleme kapsamında yeni delillere ulaştı.
Sözen ve Erdem Buzkan arasındaki para alışverişi, Buzkan'ın sahibi olduğu iş yerinin kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde Buzkan’ın motosikletle getirdiği paraları,,, çalışanların getirdiği poşetlere doldurarak içeriye aldığı görüldü.
Kayıtların devamında Şükrü Sözen’in kasadan aldığı paraları siyah bir çantaya koyduğu ve iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.
"PARALARI TOPLAYIP ŞÜKRÜ SÖZEN’E VERİRDİ"
Geçen salı günü gözaltına alınan ve dün tutuklanan eski Manavgat Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Yavuz’un verdiği ifadede, "Şükrü Sözen’in, Konya ili Beyşehir ilçesinde E. isimli silah fabrikası vardır. Şükrü Sözen buranın gayri resmi sahibidir. Ancak kağıt üzerinde bu fabrikanın sahibi Erdem Buzkan olarak görünür. Erdem Buzkan ile Şükrü Sözen’in arası çok iyiydi. Erdem’i kasası olarak kullanırdı. Erdem’in defalarca Şükrü Sözen’e para verdiğini gördüm. Belediyede yapılan ihalelerde Erdem Buzkan ön ayak olurdu. İhale sahiplerinden almış olduğu paraları Şükrü Sözen’e verirdi. Özellikle festivallerde yapılan ihalelerde Erdem Buzkan etkin rol oynamaktaydı. Festivallerdeki stant sahiplerinden Erdem Buzkan paraları toplayıp Şükrü Sözen’e verirdi" dedi.
"ÇANTANIN İÇİ GENELDE PARA DOLU OLURDU"
Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 'Erdem Motors' şirketinin muhasebecisi S.B. de ifadesinde, "Şükrü Sözen, Erdem Buzkan'ın dükkanına düzenli olarak gelip giderdi. Ayda en az bir kez elinde kahverengi evrak çantası ile gelirdi. Bu çantanın içi genelde para dolu ve genelde de bu para döviz olurdu. Bildiğim kadarıyla Erdem Buzkan, Şükrü Sözen'in getirdiği bu paraların bir kısmı ile Şükrü Sözen'e ait ödemeleri gerçekleştirirdi. 2019 yılında yerel seçimlerden sonra Erdem Buzkan iş yerine bir çuval dolusu para ile geldi ve bize 'Bu paraları sayın' dedi. O dönemde iş yerimizde para sayma makinesi bulunmadığı için ben, Ü.A., Y.Ü. ve şu an hatırlayamadığım başka bir çalışan bu paraları tek tek saydık." diye konuştu. S.B.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.