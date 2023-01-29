Manavgat kar yağmadan beyaza büründü

Yurdun büyük bir bölümünde beklenen kar yağışı başlarken Antalya'da dolu yağdı. Manavgat ilçesi 10 dakika süren dolu yağışının ardından beyaza büründü.

Manavgat kar yağmadan beyaza büründü - 1

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağan dolu nedeniyle cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Manavgat kar yağmadan beyaza büründü - 2

Kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Manavgat kar yağmadan beyaza büründü - 3

Yağış bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu sonrası, şehir merkezindeki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Manavgat kar yağmadan beyaza büründü - 4

Manavgat Irmağı kenarındaki yeşil alanlar ve parklar da beyaza büründü. Yağışın ardından dışarı çıkan çocuklar, dolularla kartopu oynadı.

Manavgat kar yağmadan beyaza büründü - 5

Kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşan dolu tabakası, güneşin çıkmasıyla bir süre sonra eridi.

Manavgat kar yağmadan beyaza büründü - 6

Aşağı Hisar Mahallesi'nde yaşayan Ali Yılmaz, sabah saatlerinde önce şiddetli sağanağın başladığını ardından dolu yağdığını söyledi.

Manavgat kar yağmadan beyaza büründü - 7

Kısa sürede sokakların beyaz örtüyle kaplandığını ifade eden Yılmaz, "Dolu tanelerinin boyutu küçüktü, bu yüzden zararı olmadı." dedi.

Manavgat kar yağmadan beyaza büründü - 8

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