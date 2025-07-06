Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan aslan, bir kişiyi yaraladı. Saatlerce aranan aslan etkisiz hale getirildi. Saldırıya uğrayan kişi aslanla mücadelesini anlattı.

Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü - 1

Antalya'da hayvan parkından kaçan aslanın yaraladığı kişi o anları anlattı.

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Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü - 2

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde D-400 Karayolu yakınlarında faaliyet gösteren özel bir hayvan parkında bulunan "Zeus" isimli erkek aslan, sabaha karşı kafesinden kaçtı.

Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü - 3

Hayvan parkına yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlasında çalışan Süleyman Kır (53), aslanın saldırısı sonucu yaralandı. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Kır, tedavi altına alındı.

Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü - 4

Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, hayvanın kafesinden nasıl kaçtığının henüz netlik kazanmadığını dile getirdi.

Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü - 5

Öte yandan, Bilal Faruk Zeybek isimli genç evlerinin yakınındaki otluk alandan çıkarak uzaklaşan aslanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü - 6

ASLAN TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Ormanlık alana kaçtığı belirlenen aslan, yeri tespit edildikten sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü - 7

"ÖNCE KÖPEK SANDIM"

Aslanın saldırısı sonucu kulağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Süleyman Kır'ın tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edildi. Kır'ın eşi Gülperi Kır, olay anında eşinin yanında olduğunu söyledi.

Fıstık tarlasında sulama sistemlerini açtıktan sonra eşiyle yattıklarını anlatan Kır, "Saat 03.30, 04.00 civarıydı. Sivrisinekten korunmak için üzerimize battaniye örttük. Ezan okundu, namaz kılayım diye doğrulmaya çalıştım ama kalkamadım. Bir anda sol ayağıma bir şeyin dokunduğunu hissettim. Isırdı zannettim, 'Köpek mi, kedi mi?' diye düşündüm. Bir toparlandım, baktım kocaman bir şey, önce köpek sandım." diye konuştu.

Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü - 8

Saldırı anında büyük panik yaşadıklarını anlatan Gülperi Kır, "Eşim kalktı, üstümüzde hem askeri ceket vardı hem battaniye. 15-20 dakika mücadele ettik. Çocuğumu, kardeşimi, komşuyu aradım, onlar geldi. Sonra aslan bayağı bir uzaklaştı, 15-20 metre ileri gitti. Dört araba, polis, jandarma geldi. Işıklarla fıstık tarlasının öteki ucundan aslanın gittiğini gördüler, geri çıktılar." ifadelerini kullandı.

Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü - 9

Süleyman Kır'ın oğlu ve eşi

Yaşadıklarına inanamadığını belirten Kır, "Rüyamda görsem inanmazdım. Beş litrelik su bidonu vardı, aslanın üzerine attım, hiçbir şey yapamadım. Orada araba da vardı ama ne yapacağımı bilemedim, gücüm yetmedi." dedi.

Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü - 10

"ASLANLA BİR SÜRE BOĞUŞTUK"

Süleyman Kır'ın oğlu Ahmet Kır ise aslanın saldırısına uğrayan babasının videosunu yayımladı. Videoda Kır, şunları söylüyor:

"Sabah 05.00 sıralarında fısıltı sesi geliyordu, üstümdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Aslanla bir süre boğuştuk. Yardım istedik, çevrede kimse yoktu. Bu sırada aslan baldırımı ve boynumu ısırdı. Boynunu yakalayarak sıktım, o esnada kaçtı. Yaklaşık on metre uzaklaşıp dikildi. O sırada kolluk kuvvetleri geldi."

Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü - 11

"SAĞ YAKALANMASI MÜMKÜN OLMADI"

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Kaçan aslanın Hayvanat Bahçesi, Milli Parklar Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince koordineli bir şekilde etrafı çevrilmiş, çevre ve insanlar için tehlike arz etmesi nedeniyle kaçan aslanın sağ yakalanması mümkün olmamış olup vurularak itlaf edilmiştir.

Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü - 12

Olayla ilgili Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre adli işlem ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında soruşturma başlatılmıştır."

HAYVAN PARKI MÜHÜRLENDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü de, hayvan parkı hakkında inceleme başlattı. Hayvan parkının zabıta ekiplerince mühürlendiği bildirildi.

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