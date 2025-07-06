Manavgat'ta firari aslanla boğuşan adam anlattı: Bir anda üstüme çöktü

"ÖNCE KÖPEK SANDIM"

Aslanın saldırısı sonucu kulağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Süleyman Kır'ın tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edildi. Kır'ın eşi Gülperi Kır, olay anında eşinin yanında olduğunu söyledi.

Fıstık tarlasında sulama sistemlerini açtıktan sonra eşiyle yattıklarını anlatan Kır, "Saat 03.30, 04.00 civarıydı. Sivrisinekten korunmak için üzerimize battaniye örttük. Ezan okundu, namaz kılayım diye doğrulmaya çalıştım ama kalkamadım. Bir anda sol ayağıma bir şeyin dokunduğunu hissettim. Isırdı zannettim, 'Köpek mi, kedi mi?' diye düşündüm. Bir toparlandım, baktım kocaman bir şey, önce köpek sandım." diye konuştu.