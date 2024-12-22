Manavgat'ta hasar tespit çalışmaları: Metrekareye 106,6 kilogram yağış düştü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kuvvetli yağışın ardından su basan ev ve iş yerleriyle ilgili temizlik ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Dün 2 saat içerisinde metrekareye 106,6 kilogram yağış düştüğü belirlendi.
İlçede kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan su baskınlarına ilişkin AFAD koordinesinde çalışmalar sürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında su ve çamur altında kalan iş yerlerinde sular çekiliyor, eşyalar temizleniyor.