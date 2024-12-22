Manavgat'ta hasar tespit çalışmaları: Metrekareye 106,6 kilogram yağış düştü

Ekipler, yollarda biriken suları da çekerek sokakları trafiğe açıyor. Selin etkisiyle sürüklenen ve arızalanan araçlar da çekici yardımıyla kurtarıldı.



Manavgat Kaymakamlığı ekipleri de su basan ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları yürütüyor.