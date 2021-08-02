Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü

02.08.2021 - 11:20
İşletme sahibi dört bir tarafını saran alevler arasında kalırken kollarından ve başından yaralandı.
Yangın kontrol altına alındıktan sonra tesisine geri dönen işletme sahibi gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.
Geride hiçbir şeyin kalmadığını gören işletme sahibi zararının 7-8 milyon TL’ye yakın olduğunu ifade etti.
Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan işletme sahibi Cengiz Kartal, “15 milyon liranın üzerinde bir yatırımımız var. Bu afette çok büyük zarar uğradık. Canımızı zor kurtardık. Bu işletmeyi 2016 yılında kurduk, daha önceleri başka yerde kiracıydık. Bütün emeğimiz bir yangın ile yandı. " dedi.
Kartal, yaşananları şöyle anlattı:
"Sabaha karşı sabah 05.30 sularında sert bir poyraz esti. Güvercin kafesimiz 100 metre fırladı. Bir dakika içerisinde tesis her yerden yanmaya başladı. 70 tane yangın tüpümüz vardı. Onlar ile müdahale etmeye çalıştık, nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Baktık ki olmuyor, çıkalım dedik. Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. Daha sonraları araba dumandan boğuldu stop etti. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum.”
Yangında kollarından ve kafasından yaralanan Kartal, 150 tane ATV aracından 95 tanesinin yandığını ve tesisin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.