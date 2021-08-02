Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında bir ATV safari tesisi de küle döndü. Demirlerin dahi eridiği tesiste 97 ATV aracı yandı. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan işletme sahibi Cengiz Kartal, “Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum” dedi.

02.08.2021 - 11:20

Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 1
Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçen hafta Çarşamba günü öğle saatlerde çıkan ve halen devam eden yangında Bucak Şıhlar Mahallesi'nde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu bir ATV safari tesisi küle döndü.
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 2
Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev ve bir restoran kullanılamaz hale geldi. Tesis içerisinde zaman zaman demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eridiği görüldü. Tesiste bulunan 150 safari aracından 95 tanesi yanarak küle döndü.

Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 3
Tesisin sahibi Cengiz Kartal (58), tesisini alevlerden koruyabilmek için son ana kadar mücadele etti. Yangın ile daha fazla mücadele edemeyeceğini anlayan Kartal, aracına binerek kaçmak istedi. Bu kez yolda bir süre gittikten sonra alevlerin arasında kaldı.
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 4

İşletme sahibi dört bir tarafını saran alevler arasında kalırken kollarından ve başından yaralandı.

Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 5

Yangın kontrol altına alındıktan sonra tesisine geri dönen işletme sahibi gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.

Geride hiçbir şeyin kalmadığını gören işletme sahibi zararının 7-8 milyon TL’ye yakın olduğunu ifade etti.

Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 6

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan işletme sahibi Cengiz Kartal, “15 milyon liranın üzerinde bir yatırımımız var. Bu afette çok büyük zarar uğradık. Canımızı zor kurtardık. Bu işletmeyi 2016 yılında kurduk, daha önceleri başka yerde kiracıydık. Bütün emeğimiz bir yangın ile yandı. " dedi.

Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 7

Kartal, yaşananları şöyle anlattı:

"Sabaha karşı sabah 05.30 sularında sert bir poyraz esti. Güvercin kafesimiz 100 metre fırladı. Bir dakika içerisinde tesis her yerden yanmaya başladı. 70 tane yangın tüpümüz vardı. Onlar ile müdahale etmeye çalıştık, nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Baktık ki olmuyor, çıkalım dedik. Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. Daha sonraları araba dumandan boğuldu stop etti. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum.” 

Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 8

Yangında kollarından ve kafasından yaralanan Kartal, 150 tane ATV aracından 95 tanesinin yandığını ve tesisin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 9
Kartal, "Şu anda bu araçların tanesi 36-40 bin TL. Toplamda zararımız 8-9 milyon TL üzerinde. Devletimiz destek verirse önümüzdeki yıllarda faaliyetlerimize devam ederiz. Biz senede burada 20-25 bin turist ağırlıyorduk” dedi.
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 10
Yanan tesisten diğer fotoğraflar...
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 11
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 12
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 13
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 14
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 15
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 16
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 17
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 18
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 19
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 20
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 21
Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü - 22

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