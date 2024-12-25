Manavgat'ta yoğun yağış etkili oldu, yollar göle döndü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artırarak devam eden şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, selden en fazla etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
“Turuncu Kod” uyarısı verilen Antalya'da öğlen saatlerinde etkisini arttıran yağmur Manavgat'ta hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede ikametleri su basarken Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekipleri de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 5 kurtarma, 2 yangın ve 51 su baskını ihbarına müdahale etti.