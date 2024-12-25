Manavgat'ta yoğun yağış etkili oldu, yollar göle döndü

Hasar tespiti ve müdahale çalışmaları

Manavgat Belediyesi, yağışların etkili olduğu ilk saatlerden itibaren ilçede teyakkuz durumuna geçti.

Belediye, ilçe genelinde zarar gören yolları temizlemek, selin etkisiyle bozulan altyapıyı onarmak ve evlere giren suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin ilgili birimleri, aynı zamanda evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için de geçici barınma alanları oluşturdu.