Manavgat'taki otele silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da bir otele düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan beş şüpheliden üçü tutuklandı.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde 23 Eylül'de saat 23.00 sıralarında bir otelin önüne motosikletli iki kişi geldi. Kasklı iki kişi, beş yıldızlı otelin önünde tabancayla 10 el ateş açtı.