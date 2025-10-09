Manavgat'taki otele silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosikletli iki kişi tarafından beş yıldızlı otele düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili üç şüpheli tutuklandı.

Antalya'da bir otele düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan beş şüpheliden üçü tutuklandı.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde 23 Eylül'de saat 23.00 sıralarında bir otelin önüne motosikletli iki kişi geldi. Kasklı iki kişi, beş yıldızlı otelin önünde tabancayla 10 el ateş açtı.

Mermilerden beşi otelin lobi camlarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla KOM, İstihbarat ve JASAT timlerinin koordinasyonunda çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişiler ile olayı azmettirdikleri tespit edilen beş şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklanırken, ikisi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

