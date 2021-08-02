Manavgat'taki yangından etkilenen hayvanlar için seferberlik: Canbulan yardıma koşuyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında yaralanan hayvanların tedavisi için çalışmalar devam ediyor. Tam teşekküllü hayvan ambulansı Canbulan, yaralı olarak kurtulan hayvanların bakım ve tedavisinde koordinasyonu sağlıyor.

02.08.2021 - 11:27

Manavgat'taki yangından etkilenen hayvanlar için seferberlik: Canbulan yardıma koşuyor - 1
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahalede kullandığı tam teşekküllü hayvan ambulansı Canbulan, Manavgat'taki orman yangınında yaralı olarak kurtulan hayvanların bakım ve tedavisinde koordinasyonu sağlıyor.

Manavgat'taki yangından etkilenen hayvanlar için seferberlik: Canbulan yardıma koşuyor - 2
Belediyeden yapılan açıklamada, tam teşekküllü hayvan ambulansı Canbulan'ın Manavgat'taki yangından sağ kurtulan yaralı hayvanların hayata tutunmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Manavgat'taki yangından etkilenen hayvanlar için seferberlik: Canbulan yardıma koşuyor - 3
Buna göre; "Canbulan, yangın bölgesinde evcil hayvanlar, yaban hayvanları, sokak hayvanları ve çiftlik hayvanlarından zarar görenlere acil müdahale ve destek faaliyetlerini sürdürüyor. Canbulanın içerisinde, defibrilatör cihazı, oksijen vakum sistemi, mekanik ventilasyon ve aspirasyon cihazı, yoğun bakım kuvözü, hasta başı monitörü ile hayvanlara acil durumlar için ilk müdahale yapılabilecek şekilde ilaçlar ve tıbbi malzemeler mevcut."
Manavgat'taki yangından etkilenen hayvanlar için seferberlik: Canbulan yardıma koşuyor - 4
Gönüllü veterinerler yangınlarda yaralanan hayvanlar için seferber oldu / Haber Detay-Tıkla Oku
Manavgat'taki yangından etkilenen hayvanlar için seferberlik: Canbulan yardıma koşuyor - 5
Manavgat'taki yangından kurtarılan hayvanların tedavilerinden fotoğraflar... 
Manavgat'taki yangından etkilenen hayvanlar için seferberlik: Canbulan yardıma koşuyor - 6
Manavgat'taki yangından etkilenen hayvanlar için seferberlik: Canbulan yardıma koşuyor - 7
Manavgat'taki yangından etkilenen hayvanlar için seferberlik: Canbulan yardıma koşuyor - 8

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