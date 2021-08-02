Manavgat'taki yangından etkilenen hayvanlar için seferberlik: Canbulan yardıma koşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahalede kullandığı tam teşekküllü hayvan ambulans ı Canbulan , Manavgat 'taki orman yangını nda yaralı olarak kurtulan hayvan ların bakım ve tedavisinde koordinasyonu sağlıyor.

Buna göre; "Canbulan, yangın bölgesinde evcil hayvanlar, yaban hayvanları, sokak hayvanları ve çiftlik hayvanlarından zarar görenlere acil müdahale ve destek faaliyetlerini sürdürüyor. Canbulanın içerisinde, defibrilatör cihazı, oksijen vakum sistemi, mekanik ventilasyon ve aspirasyon cihazı, yoğun bakım kuvözü, hasta başı monitörü ile hayvanlara acil durumlar için ilk müdahale yapılabilecek şekilde ilaçlar ve tıbbi malzemeler mevcut."