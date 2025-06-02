Mangalda biber közlerken aklına geldi şimdi taleplere yetilemiyor: Şili biberinden reçel
Bursa'da geleneksel yöntemlerle reçel üreten Cafer Yıldırım (44), Şili biberinden yaptığı reçelle alışılmış tatların dışına çıktı. Ağızda aynı anda hem tatlı hem de acı bir tat bırakan reçele, sadece kahvaltıda değil, yemeklerde de sos olarak kullanılması yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.
Kestel ilçesi kırsal Derekızık Mahallesi’nde geleneksel yöntemlerle 115 yıldır reçel üreten ailenin 4’üncü kuşak üyesi Cafer Yıldırım, Şili biberinden reçel üretti. Ağızda aynı anda hem tatlı hem de acı bir tat bırakan acı biber reçelinin yapımı 2 gün sürüyor. Daha önce ürettiği acı tombul biberi reçeli, özellikle Arap turistlerin gözdesi olan Yıldırım, biber reçelini ilk görenlerin şaşırdığını belirtip yerli ve yabancı müşterilerinin ürüne yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.