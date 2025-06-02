Mangalda biber közlerken aklına geldi şimdi taleplere yetilemiyor: Şili biberinden reçel

"ACI BİBERDEN DE REÇEL OLUYORMUŞ"

Kente gezmek için gelen ve Şili biber reçelinin tadına bakan Elif Sökmen, “Gerçekten çok lezzetli. Ben gıda mühendisiyim. Acı biber reçelini de tattım. Çok beğendim. Mükemmel bir tadı var. Biberden reçel oluyormuş. Çok da güzel oluyormuş. Hem acı bir tadı var hem de tatlı bir tat geliyor. Gördüğümde çok şaşırdım. Acı biberden de reçel oluyormuş gerçekten” dedi.