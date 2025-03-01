Manisa ezan saatleri (Ramazan imsakiyesi 2025) 1 Mart Manisa'da iftara ne kadar var? Manisa imsak vakti, iftar ve teravih namazı saati

FİTRE NEDİR, NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın şükrü olarak; maddi durumu iyi olan ve Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması uygundur.