Manisa ezan saatleri (Ramazan imsakiyesi 2025) 1 Mart Manisa'da iftara ne kadar var? Manisa imsak vakti, iftar ve teravih namazı saati
Mübarek Ramazan ayı 1 Mart günü idrak edilmeye başlandı. Bol bol ibadet edip, sevdikleri ile zaman geçirilmek için en güzel zamanlardan olan Ramazanda imsak saati ve iftar vakti başlıkları sorgulanıyor. Günün ilk saatlerinde imsak vakti oruç başlıyor ve akşam ezanı ile iftara erişiliyor. Onbir ayın sultanı Ramazanda imsakiye gündemden düşmüyor. Manisa'da iftara kaç saat kaldı, ezan ne zaman okunacak? soruları ön planda.
En mübarek zamanlar geldi! 2025 yılında mart ayında eda edilme başlanan Ramazan ayı, bayramla İslam alemine veda edecek. Dolu dolu bir ay için imsak vaktinde sahur sofraları kuruldu, akabinde iftar saati beklenmeye başlandı. Manisa'da yaşayanlar, ''2025 Manisa imsakiyesi ve ezan vakitleri'' aramasına yöneliyor.