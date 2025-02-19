Manisa Fatihi Saruhanbey'in türbesinin kapısı parçalandı: Muhtar yetkililere seslendi
Manisa'yı 1313 yılında fethederek Türk yurdu yapan Alpagu Oğlu Saruhan Bey'in şehir merkezinde bulunan türbesinin ahşap kapısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parçalandı. Orijinal kapısının büyük yangında yandığı ve parçalanan kapının ise 1960'lı yıllarda yapıldığı öğrenildi.
Manisa'yı Türk yurdu yapan ve kendi adıyla kurduğu beyliğin başkenti olarak sayısız eserle donatılan Manisa'da 1346 yılında vefat eden Alpagu Oğlu Saruhan Bey'in Şehzadeler ilçesinde bulunan türbesinin ahşap kapısı kendini bilmez kişi veya kişilerce parçalandı.