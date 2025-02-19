Manisa Fatihi Saruhanbey'in türbesinin kapısı parçalandı: Muhtar yetkililere seslendi

Manisa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olduklarını ve Manisa'yı Türk Yurdu yapan Saruhanbey'in türbesinin de kendi mahallelerinde bulunduğunu anlatan Saruhan Mahallesi Muhtarı İbrahim Tellioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan birkaç hafta önce kimliği belirsiz kişilerce zarar verilmiş bir kapımız var. Bu durumu Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü'ne ve emniyete ilettik. Emniyette bununla alakalı tutanak tuttu. Bununla ilgili sürecin hızlanmasını talep ediyoruz.''