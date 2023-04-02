Manisa Fayı'nda gerçekleşen depremler tarihlendirildi

Manisa ve çevresinde ciddi yıkımlara neden olan son depremin 1845 yılında aynı fay üzerinde gerçekleştiğinin belirlendiğini kaydeden Sözbilir, bunun da fayın 178 yıldan beri stres biriktirdiği anlamına geldiğini belirterek, "Bu sonuç Manisa Fayı'nın yeniden kırılması için belirli bir zaman gerekeceği, bu zaman dilimi içinde Manisa il merkezinin depreme hazırlanabileceği değerlendirilmektedir." dedi