Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..."

NURCAN ZEYREK: 'YAPACAK ÇOK İŞİM VAR' DİYORDU

Ferdi Zeyrek'in eşi de törende bir konuşma yaptı.

"O Manisa sevdalısıydı. O hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. 'Yapacak çok işim var' diyordu. Hep hayaliydi. 'Belediye başkanı olacağım' diyordu." ifadelerini kulanan Nurcan Zeyrek, "Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerde helallik istiyorum." dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Nurcan Zeyrek, "Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Türkiye'nin duaları bizimle... Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.