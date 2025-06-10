Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..."

Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek için önce belediyede sonra Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni yapıldı. Her iki törene de binlerce kişi katıldı.

Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 1

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Organları hasar gören Zeyrek'in dün saat 17:05'te kalbi durdu.

Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 2

OLAY NASIL YAŞANDI?

48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, üç gün önce evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi.

Bu sırada elektrik akımına kapıldı.

Sekiz dakika içinde eve ulaşan 112 ekipleri hemen müdahale etti.

Ancak Zeyrek'in kalbi durmuştu, zamana karşı yarış başladı.

Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 3

ACI HABER 67'NCİ SAATTE GELDİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek hemen yoğun bakıma alındı.

70 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndürüldü.

Ancak üç dakika boyunca akıma maruz kaldığı belirtilen Zeyrek'in birçok organı hasar görmüştü.

Türkiye'nin önde gelen profesörlerinden görüşler alındı, İzmir'den özel cihazlar getirildi.

Ancak bütün çabalar 67'nci saatte yerini acıya bıraktı.

Ferdi Zeyrek yaşam mücadelesini kaybetti.

Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 4

İLK TÖREN BELEDİYEDE YAPILDI

Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Zeyrek için ilk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde yapıldı.

Zeyrek'in cenazesi, hastaneden alınarak belediyeye götürüldü.

Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 5

Belediye binası önünde Zeyrek için çok sayıda vatandaş toplandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları da törene katıldı.

Zeyrek'in cenazesi, üzerinde Türk bayrakları ve Manisaspor'un bayrağının asıldığı cenaze aracıyla belediye binasının önüne getirildi.

Bu sırada Zeyrek'in yakınları gözyaşlarına tutamadı.

Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 6

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenaze töreninde konuşan Özgür Özel, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru." diyen Özel, "Deniz Baykal 2009'da belediye başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince, 'Manisa'ya aday ol' dedi bana... Ben de dedim ki; çok geciktik. Ben alamadım, o aldı. Ferdi aldı." dedi.

Konuşması boyunca gözyaşlarını tutamayan Özel, "Ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumun direği sızlar. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, Manisa'ya." ifadelerini kullandı.

Özel, "Biz mucize gerçekleştirdi. Yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 aldı." dedi.

Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 7

NURCAN ZEYREK: 'YAPACAK ÇOK İŞİM VAR' DİYORDU

Ferdi Zeyrek'in eşi de törende bir konuşma yaptı.

"O Manisa sevdalısıydı. O hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. 'Yapacak çok işim var' diyordu. Hep hayaliydi. 'Belediye başkanı olacağım' diyordu." ifadelerini kulanan Nurcan Zeyrek, "Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerde helallik istiyorum." dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Nurcan Zeyrek, "Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Türkiye'nin duaları bizimle... Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 8

BİNLERCE KİŞİ CUMHURİYET MEYDANI'NDA TOPLANDI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Zeyrek'in cenazesi, büyükşehir belediye binası önündeki törenin ardından Hatuniye Camisi'ne getirildi.

Oğlunun vefat haberi üzerine fenalaşan ve camiye sağlık ekipleri eşliğinde sedyede getirilen anne Gülten Zeyrek, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, dua etti.

Eşi Nurcan, 18 yaşındaki kızı Nehir ve 7 yaşındaki ikizleri Elif ve Zeynep Zeyrek de tabuta sarıldı.

Hatuniye Camisi'nde öğle namazında dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Zeyrek'in naaşı vatandaşlar tarafından omuzlarda Cumhuriyet Meydanı'na taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yol boyunca tabuta omuz verdi.

Zeyrek için meydanda cenaze namazı kılındı. Namaza Zeyrek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, CHP'nin eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, çeşitli partilerden milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin törene çelenk yolladığı görüldü.

Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 9

TOPRAĞA VERİLDİ

Namazın ardından Zeyrek'in naaşı, üzerinde Türk bayrağı ve taraftarı olduğu Manisaspor bayrağının yer aldığı cenaze aracına taşındı.

Cenaze törenine katılan çok sayıda vatandaş zaman zaman "Manisa seninle gurur duyuyor", "Büyük başkan" sloganları attı, alkış ve tekbirler eşliğinde araca eşlik etti.

Çatal Mezarlığı'na götürülen cenaze aracına vatandaşlar yürüyerek eşlik etti, araca karanfil attı.

Zeyrek'in naaşı, Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 10

ŞEHİRDE YAS HAVASI VAR

Ferdi Zeyrek'in ölüm haberi sonrası kentteki meydanlara "Yastayız" yazılı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının bulunduğu afişler asıldı.

Şehirdeki dijital ekranlarda da aynı fotoğraf kullanıldı.

Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 11

İHMAL İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili ihmal iddiaları araştırılıyor.

Yapılan incelemede motor pompasında bir arıza tespit edildiği öğrenildi.

Ferdi Zeyrek'in dokunduğu bölümde ıslaklık ve nem olduğu ayrıca koruma cihazlarının çalışmadığı belirlendi.

Zeyrek'in Yaklaşık üçdakika boyunca 80 volt dalgalanan elektrik akımına maruz kaldığı, 50 voltun üstünün öldürücü olduğu öğrenildi.

Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 12

KIZINDAN PAYLAŞIM: BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılıp ağır yaralanmasının ardından kızı Nehir Zeyrek, babasının 5 Haziran'da elektrik tesisatından sorumlu kişiyle görüştüğünü, bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerinin olduğunu söylemişti.

Tesisattan sorumlu kişinin her şeyin yolunda olduğu yanıtını verdiğini aktaran Zeyrek, bu konuşmadan bir gün sonra babasını kazan dairesinde elektrik çarptığını anlatmıştı.

Nehir Zeyrek, durumu fark ettiklerinde babasını halen elektrik çarptığını, kaçak akım rolesinin ya olmadığını ya da çalışmadığını belirtmişti.

Nehir Zeyrek, babasının ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Zeyrek, "Babamın kanını yerde bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Manisa Ferdi Zeyrek'i uğurladı | Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: "Şimdiye kadarki konuşmalarımın en zoru..." - 13

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

Kendi mimarlık ve iç tasarım şirketini kurdu.
Manisa Mimarlar Odası'nda yedi yıl süreyle başkanlık görevi yürüttü.

2012-2014 yılları arasında Manisaspor yönetim kurulunda yer aldı.

2023 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

2003 yılında evlenen Ferdi Zeyrek, 3 çocuk babasıydı.

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