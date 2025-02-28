MANİSA SARUHANLI İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? SARUHANLI İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? SARUHANLI İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 SARUHANLI Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti, İslam dininde orucun açılma zamanı olup, güneşin batmasıyla başlar. Hz. Peygamber, güneşin tamamen battığı andan itibaren orucun açılmasını tavsiye etmiş, bu vakitte yapılan duaların kabul olacağını bildirmiştir. Tarih boyunca iftar vakti, paylaşma ve yardımlaşma duygusunun en yoğun yaşandığı, aile ve dostların bir araya geldiği önemli bir zaman dilimi olmuştur.

İftar vaktini belirlemede temel ilke, güneşin ufkun altında kaybolmasıdır. Geçmişte bu vakit, güneşin batışının gözlemlenmesiyle tespit edilirken, günümüzde astronomik hesaplamalar ile dakikası dakikasına belirlenmektedir. İslam âlimleri ve astronomlar, güneşin yüksekliğini ve ufuk ile yaptığı açıyı dikkate alarak iftar vakti hesaplamaktadır.

Dünyanın farklı bölgelerinde iftar vakitleri, coğrafi konum ve mevsime bağlı olarak değişir. Ekvator çevresinde iftar saatleri yıl boyunca fazla değişmezken, kuzey ve güney yarım kürede mevsimlere göre gün uzunluğu farklılık gösterir. Kutup bölgelerinde ise yaz aylarında güneşin hiç batmaması nedeniyle, en yakın bölgenin vakitleri veya fıkıh kurulları tarafından belirlenen takdirî süreler esas alınır.

Türkiye’de iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Diyanet, her şehrin coğrafi koordinatlarını ve rakımını göz önünde bulundurarak güneşin doğuş ve batışını hassas astronomik hesaplamalarla belirler. Bu veriler doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve imsak vakitleri ilan edilir. Böylece oruç tutanlar, belirlenen saatlerde oruçlarını gönül rahatlığıyla açabilir ve bu mübarek vaktin manevi hazzını birlikte paylaşabilir.