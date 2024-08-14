Manisa ve Çanakkale’de orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor. Manisa ve Çanakkale’deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa’nın Gördes ilçesindeki yangın ikinci gününe girerken, Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki yangın nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Manisa’nın Gördes ve Çanakkale’nin Eceabat ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.