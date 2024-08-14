Manisa ve Çanakkale’de orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı

BOZCAADA'DA YANGIN PANİĞİ

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangının kontrol altına alınması için 5 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda araç ve 104 personelle karadan başlattıkları çalışmayı sürdürdü.

Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

Yangın ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 12 hektar orman alanı, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü.