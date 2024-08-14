Manisa ve Çanakkale’de orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı

Alevlerle mücadele sürüyor. Manisa ve Çanakkale’deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa’nın Gördes ilçesindeki yangın ikinci gününe girerken, Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki yangın nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Manisa ve Çanakkale’de orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 1

Manisa’nın Gördes ve Çanakkale’nin Eceabat ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa ve Çanakkale’de orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 2

Manisa’daki orman yangını ikinci gününe girdi.

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Manisa ve Çanakkale’de orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 3

İKİNCİ YANGIN ÇIKTI

Yangında durumun iyiye gittiği sırada, aynı bölgede saat 17.15 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı.

Ekiplere takviye yapıldı.

Manisa ve Çanakkale’de orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 4

5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile yangınla mücadele sürdü.

Havanın kararmasıyla birlikte yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterle müdahale devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Manisa ve Çanakkale’de orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 5

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Manisa ve Çanakkale’de orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 6

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Manisa ve Çanakkale’de orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 7

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Manisa ve Çanakkale’de orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 8

EDİRNE'DE YANGIN KONTROL ALTINDA

İpsala'ya bağlı Tevfikiye ve İbriktepe köyleri arasındaki ormanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü.

Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 200 dekar ormanın zarar gördüğü belirtildi.

Manisa ve Çanakkale’de orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı - 9

BOZCAADA'DA YANGIN PANİĞİ

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangının kontrol altına alınması için 5 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda araç ve 104 personelle karadan başlattıkları çalışmayı sürdürdü.

Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

Yangın ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alındı. 

Yangında 12 hektar orman alanı, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü.

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