Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını (Bir mahalle tahliye edildi)
Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale edilirken, Manisa’daki yangında bir mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.
Sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını haberleri art arda geliyor. Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı. Yangınlara müdahale sürüyor.
MANİSA'DA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.