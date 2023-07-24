Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını (Bir mahalle tahliye edildi)

Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale edilirken, Manisa’daki yangında bir mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını (Bir mahalle tahliye edildi) - 1

Sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını haberleri art arda geliyor. Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı. Yangınlara müdahale sürüyor.

MANİSA'DA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını (Bir mahalle tahliye edildi) - 2

Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 10 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını (Bir mahalle tahliye edildi) - 3

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, BAZI EVLER YANDI

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle Sarısığırlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini, Sarıçam Mahallesi'nde ise tedbir alındığını belirtti.

Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını (Bir mahalle tahliye edildi) - 4

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını aktaran Karadeniz, Sarısığırlı Mahallesi'nde bazı vatandaşların yanan evlerin olduğunu söylediğini, ancak yangından ötürü henüz köye girilip tespit yapılamadığını bildirdi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını (Bir mahalle tahliye edildi) - 5

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

Manisa’daki yangın devam ederken bir orman yangını haberi de Kahramanmaraş’tan geldi.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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