Manisa ve Kahramanmaraş’ta orman yangını (Bir mahalle tahliye edildi)

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını aktaran Karadeniz, Sarısığırlı Mahallesi'nde bazı vatandaşların yanan evlerin olduğunu söylediğini, ancak yangından ötürü henüz köye girilip tespit yapılamadığını bildirdi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.