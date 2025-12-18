Manisa'da alevler evi sardı, altı kedi öldü
Manisa'da beş katlı apartmanda çıkan yangında altı kedi öldü. Yangında dumandan etkilenen üç kişi de tedavi altına alındı.
Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'ndeki beş katlı apartmanın son katında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri 30 dakikada alevleri söndürürken, evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen Mehmet Çiçek, eşi Ayşe Çiçek ve kızı Yasemin Çiçek'e ambulansta müdahale edildi.
Evdeki altı kedinin öldüğü belirlenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.