Manisa'da baba ve oğlu kuyuya düştü

Anne Yağmur Demir, gözyaşları içinde "Ya vücudunu kapattıysa, aşağıda boğulduysa, ya boğulduysa... İlk düştüğünde 'Hayır alamıyorum' dedi. 'Yardım et Yağmur bana, çocuk boğulacak altımda' dedi. Öyle dedi bana yetiştiğimde. 'Yağmur bana yardım et' dedi." diye konuştu.

Öte yandan kuyunun kenarında Aytuğ Demir'in ayakkabıları ile oğlu Batu'nun bisikletinin olduğu görüldü.



Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda site yönetimi ve kuyuyu açan firma yetkililerinin bilgisine başvuruldu.