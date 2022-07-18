Manisa'da babası izin vermeyince gizlice okudu: Paris'te doktora yaptı

'HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK BAŞARIM BABAMI ATLATMAK'

Yaşam hikayesini aktaran Sultan Çetinkaya Tahtacı, ilkokul öğreniminin ardından 17 yaşına kadar babasına yalvardığını belirterek, "11 yaşında ilkokulu bitirdim. 17 yaşına kadar babama beni okutması için yalvardım. Sadece babama değil büyük gördüğüm herkese yalvardım. Babam beni attığım her adımda engelledi. Hayatımdaki en büyük başarının babamı atlatmak olduğunu düşünüyorum" dedi.