Manisa'da babası izin vermeyince gizlice okudu: Paris'te doktora yaptı

Haberler - DHA 18.07.2022 - 14:01
Manisa'nın Yunusemre ilçesinin 20 haneli Beydere Mahallesi'nden çıkarak Fransa'nın en önemli üniversitelerinden birinde doktorasını tamamlayan Sultan Çetinkaya Tahtacı, yaşam hikayesiyle örnek oldu.
Havva-Ramazan Çetinkaya çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü Sultan Çetinkaya Tahtacı, ilkokul öğreniminin ardından, babasının izin vermemesi üzerine eğitim hayatı sona erdi.
İçindeki okuma sevgisi dinmeyen Tahtacı, babasından gizli okumaya karar verdi.
Yumurta ve fesleğen satarak 17 yaşında açık öğretim üzerinden ortaokula başlayan Tahtacı, liseyi de büyük zorluklarla yine açık öğretim üzerinden tamamlayarak 23 yaşında mezun oldu.
Okumak için evi terk edip, Manisa'ya giden Tahtacı, yazın çalıştığı domates fabrikasından kazandığı parayla dershaneye gitti.
Üniversite sınavında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanan Çetinkaya, üniversite 3'üncü sınıfta başarısı ile Erasmus Projesi'yle Fransa'ya gitmeye hak kazandı.
1 yıl okuduktan sonra ülkeye dönerek lisansını bitiren Tahtacı, daha sonra Fransız Edebiyatı yüksek lisansını tamamladı. Bir vakıf üniversitesinde okutman olarak göreve başlayan Tahtacı, doktora için Sorbonne Üniversitesi'nin Grand Ekolü olan EPHE'den kabul gördü.
6 yılın ardından doktorasını tamamlayan Tahtacı, sınır ötesine taşıdığı başarısıyla, 'Kız çocukları okuyamaz' diyenlere ders verdi. Yaşadığı Paris'te evlendiği Ayhan Tahtacı ile hayatını kuran Sultan Çetinkaya Tahtacı, turistlere Eyfel Kulesi'nin rehberliğini yapıyor.
Yaşam hikayesini aktaran Sultan Çetinkaya Tahtacı, ilkokul öğreniminin ardından 17 yaşına kadar babasına yalvardığını belirterek, "11 yaşında ilkokulu bitirdim. 17 yaşına kadar babama beni okutması için yalvardım. Sadece babama değil büyük gördüğüm herkese yalvardım. Babam beni attığım her adımda engelledi. Hayatımdaki en büyük başarının babamı atlatmak olduğunu düşünüyorum" dedi.
Tahtacı, üniversiteyi kazanıp gittikten sonra babasının kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini ve gurur duyduğunu söyledi.
39 yaşındaki kadın, başkalarına da umut olmak istiyor.
Bunun için kendi hikayesini anlattığı bir kitap yazdı. "Okulsuz köyden Sorbonne'a bir başarı hikayesi" adlı kitabını yakında okuyuculara sunacak.