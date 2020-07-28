Manisa'da çay kurudu, binlerce balık telef oldu

Ahmetli'de yaşayan veteriner hekim Mehmet Ali Öz, "Kanaatimce suyun kontrolsüzce azalması sonucunda balıklar bir bir ölmeye başlamışlar. Bugün su tamamen kesildikten sonra maalesef tablo ortada'' diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



''En önemli sorun balığın popülasyon olarak sıkıntıya girmiş olması, burada on binlerce telef olmuş olarak görülebilir ancak, bu balıkların üreme sonrası milyonlarca olması bekleniyordu. İkinci sorun da yaz aylarında ölmüş binlerce balığın yarattığı koku ve sineklerin taşıyıcı olarak birçok hastalığı taşıyacak olması"