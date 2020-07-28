Manisa'da çay kurudu, binlerce balık telef oldu

Manisa'da bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle Ahmetli Çayı kurudu. Çay da bulunan binlerce balık yaşam alanlarının yok edilmesi ile telef oldu.
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DHA 28.07.2020 - 16:21
Binlerce balığın ölümüne neden bilinçsiz tarımsal sulama olarak gösteriliyor.
İlçenin tam ortasından geçen Ahmetli Çayı'nın kuruması sonucu binlerce balığın telef olduğu görüldü.
Ahmetli'de yaşayan veteriner hekim Mehmet Ali Öz, "Kanaatimce suyun kontrolsüzce azalması sonucunda balıklar bir bir ölmeye başlamışlar. Bugün su tamamen kesildikten sonra maalesef tablo ortada'' diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
''En önemli sorun balığın popülasyon olarak sıkıntıya girmiş olması, burada on binlerce telef olmuş olarak görülebilir ancak, bu balıkların üreme sonrası milyonlarca olması bekleniyordu. İkinci sorun da yaz aylarında ölmüş binlerce balığın yarattığı koku ve sineklerin taşıyıcı olarak birçok hastalığı taşıyacak olması"
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