Manisa’da çiftçileri endişelendiren görüntü

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa’ya yalancı bahar geldi. Termometrelerin 17 dereceye ulaştığı Sarıgöl ilçesinde, bu sene hiç yaşanmayan kış ayları doğanın da dengesini bozunca erik, kayısı, badem gibi ağaçlar çiçek açmaya başladı.

Manisa’da çiftçileri endişelendiren görüntü - 1

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çevredeki Baharlar, Emcelli ve Ziyanlar mahallelerinde badem, erik ve kayısı ağaçları erken çiçek açmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa’da çiftçileri endişelendiren görüntü - 2

Termometrelerin 17-18 derece arasında olduğu ve bahar havasının yaşandığı Sarıgöl Ovası ve çevresindeki kayısı ağacı bir yandan yapraklanmaya bir yandan da çiçek açmaya başladı.

Manisa’da çiftçileri endişelendiren görüntü - 3

ÇİFTÇİLER ENDİŞELİ

İlçedeki birçok üzüm bağında da görülen erken filizlenme çiftçileri de endişelendirmeye başladı.

Manisa’da çiftçileri endişelendiren görüntü - 4

Havaların ılık geçtiğini ifade eden Sarıgöl'ün Baharlar mahallesindeki çiftçi Mücahit Saraç, “Buralarda ayaz ve don olmadığından ağaçlarımız çiçek açarak yalancı baharı yaşamaya başladı. İnşallah meyvelerimizi ayaz vurmaz ve meyvesiz kalmayız.” diye konuştu.

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