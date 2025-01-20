Manisa’da çiftçileri endişelendiren görüntü
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa’ya yalancı bahar geldi. Termometrelerin 17 dereceye ulaştığı Sarıgöl ilçesinde, bu sene hiç yaşanmayan kış ayları doğanın da dengesini bozunca erik, kayısı, badem gibi ağaçlar çiçek açmaya başladı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çevredeki Baharlar, Emcelli ve Ziyanlar mahallelerinde badem, erik ve kayısı ağaçları erken çiçek açmaya başladı.