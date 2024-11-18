Manisa'da feci kaza: Genç mühendis hayatını kaybetti
Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki ticari taksi kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp ağaca çarptı. Kazada taksi sürücüsü ağır yaralanırken, takside yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki inşaat mühendisi genç hayatını kaybetti.
Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi.
İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halindeki A.E.(37) idaresindeki ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu.