Manisa'da firari inek 42 gün sonra yakalandı

İneği Apti Dayı'ya satmıştım ama hayvanımız zayıfladığı için ona vermeyeceğim. 29 bin TL kaparo vermişti parasını geri iade edeceğim. İneğimiz çok hırçın olduğu için akşam kimse korkusundan yanaşamadı.

Tek başıma yanaştım ve yakaladım. Arkadaşların yardımıyla da 5-6 iple ayağından bağladık, gözlerini kapattık ve uyuşturucu iğne vurduk. Böylelikle arabaya koyarak ahırımıza getirdik. Bu hayvan 30 gün boyunca Selimiye ve Dadağlı Duran Ovası arasında kaçak durdu. Ondan sonra bizim hududa geçti.