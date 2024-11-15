Manisa'da firari inek 42 gün sonra yakalandı
Ekim ayının başında satıldığı çiftlikten kaçan inek, 42 gün süren kovalamacanın ardından Denizli'de bulundu.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan hayvan yetiştiricisi Sadettin Gençeli ekim ayının başında Dadağlı Mahallesinde bulunan bir başka hayvan yetiştiricisine simental cinsi gebe bir inek sattı.
Satış sonrası Dadağlı Mahallesindeki çiftlikten kaçan inek günlerce dağlarda yaşadı. Hem eski sahibi hem de yeni sahibi tarafından ineğin izi sürülerek yapılan aramalarda defalarca kaçmayı başaran firari inek 42 gün sonra Denizli ilinde akşam saatlerinde yakalandı.