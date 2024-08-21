Manisa’da genç kadına sokak ortasında metal fırça sapıyla öldüresiye dayak: Çevredekiler önce tepkisiz kaldı, sonra saldırgan linç edilmek istendi
Manisa’nın Akhisar ilçesinde Yılmaz Akman isimli kişi, dini nikahla yaşadığı 19 yaşındaki Sude Naz A’yı sokak ortasında elindeki metal fırça sapıyla öldüresiye dövdü. Genç kadının yumruk darbeleriyle yere düşürüldüğü anlarda çevredekiler olaya kayıtsız kaldı. O esnada duruma tepki gösteren yaşlı bir adam araya girdi. Yaşlı adama destek veren esnaf, kadını kurtarıp adamı linç etmek istedi. Akman’ı vatandaşların elinden polis kurtardı. Gözaltına alınan Akman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa’da bir kişi dini nikahla yaşadığı kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü.