Manisa’da genç kadına sokak ortasında metal fırça sapıyla öldüresiye dayak: Çevredekiler önce tepkisiz kaldı, sonra saldırgan linç edilmek istendi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Yılmaz Akman isimli kişi, dini nikahla yaşadığı 19 yaşındaki Sude Naz A’yı sokak ortasında elindeki metal fırça sapıyla öldüresiye dövdü. Genç kadının yumruk darbeleriyle yere düşürüldüğü anlarda çevredekiler olaya kayıtsız kaldı. O esnada duruma tepki gösteren yaşlı bir adam araya girdi. Yaşlı adama destek veren esnaf, kadını kurtarıp adamı linç etmek istedi. Akman’ı vatandaşların elinden polis kurtardı. Gözaltına alınan Akman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’da genç kadına sokak ortasında metal fırça sapıyla öldüresiye dayak: Çevredekiler önce tepkisiz kaldı, sonra saldırgan linç edilmek istendi - 1

Manisa’da bir kişi dini nikahla yaşadığı kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa’da genç kadına sokak ortasında metal fırça sapıyla öldüresiye dayak: Çevredekiler önce tepkisiz kaldı, sonra saldırgan linç edilmek istendi - 2

Olay 15 Ağustos günü Paşa Mahallesi, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi’nde meydana geldi.

Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği Sude Naz A’yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı.
Manisa’da genç kadına sokak ortasında metal fırça sapıyla öldüresiye dayak: Çevredekiler önce tepkisiz kaldı, sonra saldırgan linç edilmek istendi - 3

Akman, yumruk darbeleriyle genç kadını yere düşürdü.

Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, hızını alamayıp eline geçirdiği metal fırça sapıyla dövmeye devam etti.

Manisa’da genç kadına sokak ortasında metal fırça sapıyla öldüresiye dayak: Çevredekiler önce tepkisiz kaldı, sonra saldırgan linç edilmek istendi - 4

İkilinin 3 yaşındaki oğlunun önünde gerçekleşen bu olayı, vatandaşlar uzun süre tepkisiz kalarak izledi.

Yaşlı bir adam yaşananlara kayıtsız kalmayarak, Akman’a müdahale etti.

Manisa’da genç kadına sokak ortasında metal fırça sapıyla öldüresiye dayak: Çevredekiler önce tepkisiz kaldı, sonra saldırgan linç edilmek istendi - 5

Bu sırada çevreden gelen esnaf da yaşlı adama destek verip, genç kadını kurtarıp Akman’ı dövmeye başladı.

Linç edilmek istenen Akman’ı polis öfkeli kalabalığın arasından kurtardı.

Manisa’da genç kadına sokak ortasında metal fırça sapıyla öldüresiye dayak: Çevredekiler önce tepkisiz kaldı, sonra saldırgan linç edilmek istendi - 6

Çevredekiler tarafından yaşananlar cep telefonuyla görüntülenirken; Akman, gözaltına alındı.

Manisa’da genç kadına sokak ortasında metal fırça sapıyla öldüresiye dayak: Çevredekiler önce tepkisiz kaldı, sonra saldırgan linç edilmek istendi - 7

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa’da genç kadına sokak ortasında metal fırça sapıyla öldüresiye dayak: Çevredekiler önce tepkisiz kaldı, sonra saldırgan linç edilmek istendi - 8

Sude Naz A. ve çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

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