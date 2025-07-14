Manisa'da görenlerin ilgisini çekiyor: Büyük yangından sadece o bölge yanmadı

Manisa'da 1950'lerde çıkan yangından geriye çürümeye yüz tutan ancak birçok kişinin burada yaşamak zorunda kaldığı ahşap yapılar kaldı. İlginç mimarisiyle dikkat çeken yapılar görenlerin ilgisini çekiyor.

Manisa'da görenlerin ilgisini çekiyor: Büyük yangından sadece o bölge yanmadı - 1

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar Mahallesi, Osmanlı döneminin izlerini taşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa'da görenlerin ilgisini çekiyor: Büyük yangından sadece o bölge yanmadı - 2

Sarp arazi şartları, iklim yapısı nedeniyle ahşap ve kerpiçten yapılan evler, bitişik nizamla inşa edilmeleri nedeniyle dikkat çekiyor.

Manisa'da görenlerin ilgisini çekiyor: Büyük yangından sadece o bölge yanmadı - 3

EVLER DAHA KOLAY ISINIYOR

Halıcılık, orman işçiliği ve kiraz yetiştiriciliğiyle geçimini sağlayan mahalle halkı, bitişik evlerinde komşuluk ilişkilerini geliştiriyor ve evler daha kolay ısınıyor.

Manisa'da görenlerin ilgisini çekiyor: Büyük yangından sadece o bölge yanmadı - 4

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Maddi durumu zayıf yaklaşık 35 aile bu evlerde iç içe yaşamlarını sürdürürken, evlerin mimarisi fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Birçok dergi ve fotoğraf tutkunu Kargınışıklar Mahallesi'ne giderek, bu ilginç evleri fotoğrafladı.

İlgiden memnun olan mahalle halkı aynı zamanda evlerde yaşamın zor olmasından dolayı kendilerine yeni ev yapılmasını istedi.

Manisa'da görenlerin ilgisini çekiyor: Büyük yangından sadece o bölge yanmadı - 5

"ÇATI YAPMAK İSTİYORUZ AMA YAPAMIYORUZ"

30 yıldır bu evde yaşadığını söyleyen Ayşe Kızılkaya ise şunları söyledi:

"Burada 30 senedir yaşıyorum. Kimi eski tahtadan yapıda idare ediyoruz. Burada yaşamak çok zor. Bir yağmur yağdığında üstü çok akıyor.

Üstlerine naylon koyarak idare ediyoruz.
Buraya çok gelip incelemelerde bulundu. Bazı yerlerde devletimiz tamirat yaptı. Çatı yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz.

Yazın serin kışın soğuk oluyor. Yazın serinde iyi oluyor ancak soğukta durulmuyor."

Manisa'da görenlerin ilgisini çekiyor: Büyük yangından sadece o bölge yanmadı - 6

"268 YILLIK OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

İlginç mimarisiyle dikkat çeken ahşap yapıda genelde fakir ailelerin yaşadığını söyleyen Kargınışıklar Mahalle Muhtarı Osman Altun da şunları kaydetti:

"Buradaki evlerin özelliği, burası daha önce Horasan'dan gelen 5 yörük tarafından buraya yerleşim yapılmış. Bu evlerin 268 yıllık olduğunu biliyoruz. Tarihi evler.

Ayrıca buranın yaşam tarzı değişiktir. Burada oturan vatandaşlar birbirlerinin kapılarını çalmadan seslerini duyarlar. Burada yaşayan ailelerimiz de hepsi fakir aileler.

İmkanları olmadığı için burada yaşamaya mecburlar. Bu aileler için devletten yardım beklemiştik. Bu evlerin özelliğinin de bozulmasını istemiyorlar bu hayattan da memnunlar.
Genelde ahşaptan yapılma. Bu tahtalar elle yarılarak yapılmış. Çatıları da topraktandır. 1956'da büyük yangından sonra buradaki eski evler kalıyor.

Buradaki yangından sonra vatandaşlar Demirci merkezine taşındı. Burada 100'ün üzerinden insan yaşıyor. Bir evde 7 nüfus var."

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