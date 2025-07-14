Manisa'da görenlerin ilgisini çekiyor: Büyük yangından sadece o bölge yanmadı

"268 YILLIK OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
İlginç mimarisiyle dikkat çeken ahşap yapıda genelde fakir ailelerin yaşadığını söyleyen Kargınışıklar Mahalle Muhtarı Osman Altun da şunları kaydetti:
"Buradaki evlerin özelliği, burası daha önce Horasan'dan gelen 5 yörük tarafından buraya yerleşim yapılmış. Bu evlerin 268 yıllık olduğunu biliyoruz. Tarihi evler.
Ayrıca buranın yaşam tarzı değişiktir. Burada oturan vatandaşlar birbirlerinin kapılarını çalmadan seslerini duyarlar. Burada yaşayan ailelerimiz de hepsi fakir aileler.
İmkanları olmadığı için burada yaşamaya mecburlar. Bu aileler için devletten yardım beklemiştik. Bu evlerin özelliğinin de bozulmasını istemiyorlar bu hayattan da memnunlar.
Genelde ahşaptan yapılma. Bu tahtalar elle yarılarak yapılmış. Çatıları da topraktandır. 1956'da büyük yangından sonra buradaki eski evler kalıyor.
Buradaki yangından sonra vatandaşlar Demirci merkezine taşındı. Burada 100'ün üzerinden insan yaşıyor. Bir evde 7 nüfus var."