Manisa'da görenlerin ilgisini çekiyor: Büyük yangından sadece o bölge yanmadı

"ÇATI YAPMAK İSTİYORUZ AMA YAPAMIYORUZ"

30 yıldır bu evde yaşadığını söyleyen Ayşe Kızılkaya ise şunları söyledi:

"Burada 30 senedir yaşıyorum. Kimi eski tahtadan yapıda idare ediyoruz. Burada yaşamak çok zor. Bir yağmur yağdığında üstü çok akıyor.

Üstlerine naylon koyarak idare ediyoruz.

Buraya çok gelip incelemelerde bulundu. Bazı yerlerde devletimiz tamirat yaptı. Çatı yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz.

Yazın serin kışın soğuk oluyor. Yazın serinde iyi oluyor ancak soğukta durulmuyor."