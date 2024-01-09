Manisa'da ikinci kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi
Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde, geçen yıl haziran ayından sonra dün yine yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi. İlk yangında tesise 7 milyon 330 bin lira ceza kesilmiş ve mühür işleminin yapılabilmesi amacıyla tesisteki malzemelerin bertarafı için süre verilmişti.
Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tekeli Geri Dönüşüm depolama tesisinde 22 Haziran 2023'te yangın çıktı. Günlerce süren yangının ardından çevre felaketi yaşanırken, tesisin lisansı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca iptal edildi.