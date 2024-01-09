Manisa'da ikinci kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi

Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde, geçen yıl haziran ayından sonra dün yine yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi. İlk yangında tesise 7 milyon 330 bin lira ceza kesilmiş ve mühür işleminin yapılabilmesi amacıyla tesisteki malzemelerin bertarafı için süre verilmişti.

Manisa'da ikinci kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi - 1

Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tekeli Geri Dönüşüm depolama tesisinde 22 Haziran 2023'te yangın çıktı. Günlerce süren yangının ardından çevre felaketi yaşanırken, tesisin lisansı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca iptal edildi.

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Manisa'da ikinci kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi - 2

Tesisin belediyeden almış olduğu ruhsat da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi yönetimince iptal edildi.

Manisa'da ikinci kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi - 3

7 milyon 330 bin lira ceza kesilen tesise mühür işleminin yapılabilmesi amacıyla tesisteki malzemelerin bertaraf edilmesi için 30 Kasım’a kadar süre verildi.

Manisa'da ikinci kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi - 4

Sürenin dolmasına karşın, malzemeler bertaraf edilmeyince tesis mühürlenemedi. Aynı tesiste dün saat 14.00 sıralarında, yine yangın çıktı. Statik elektrikten çıktığı tahmin edilen yangında, tesiste istifli bulunan plastik ve kimyasal atıklar tutuştu.

Manisa'da ikinci kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi - 5

Alevler kısa sürede büyürken, tesisten yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü. 15 itfaiye aracı ve 4 su tankeri ile müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manisa'da ikinci kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi - 6

Tesis, Manisa Valiliği'nin oluru, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün aldığı kararla mühürlendi. Jandarma ekiplerinin gözetiminde kontrol altında tutulacak tesiste, yangına sebep olabilecek malzemelerin ayrıştırılacağı, içeriye malzeme alınmamasının yanı sıra çıkarılmasının da engelleneceği bildirildi.

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