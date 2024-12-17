Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 22 yaralı

Manisa'da bir işçi servisi tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu 22 kişi yaralandı.

Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 22 yaralı - 1

Kaza, Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu İzmir Turgutlu istikameti Turgutlu OSB önünde buluna köprü üzerinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 22 yaralı - 2

Bir fabrikadan İzmir yönünden Turgutlu istikametine işçi taşıyan Turan U. idaresindeki 35 GA 9321 plakalı servis aracı, aynı yönde seyir halindeki Çetin V. idaresindeki 06 EAG 716 plakalı tıra arkadan çarptı.

Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 22 yaralı - 3

22 KİŞİ YARALANDI

Kazada 22 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 22 yaralı - 4

İşçi servisindeki bazı yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesine kaldırıldı.

Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 22 yaralı - 5

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 22 yaralı - 6
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