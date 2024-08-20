Manisa'da korkunç olay! 10 yaşındaki kızını iple boğarak öldürüp intihar etti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 10 yaşındaki kızını iple boğarak öldüren baba intihar etti. Baba-kızın cansız bedenleri akrabaları tarafından bulundu. Evde babanın yazdığı belirlenen 2 mektup bulunurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan Ömür Ö. ve kızı A.Ö.'den (10) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde baba ve kızını ölü olarak buldu.