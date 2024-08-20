Manisa'da korkunç olay! 10 yaşındaki kızını iple boğarak öldürüp intihar etti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 10 yaşındaki kızını iple boğarak öldüren baba intihar etti. Baba-kızın cansız bedenleri akrabaları tarafından bulundu. Evde babanın yazdığı belirlenen 2 mektup bulunurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'da korkunç olay! 10 yaşındaki kızını iple boğarak öldürüp intihar etti - 1

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan Ömür Ö. ve kızı A.Ö.'den (10) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde baba ve kızını ölü olarak buldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa'da korkunç olay! 10 yaşındaki kızını iple boğarak öldürüp intihar etti - 2

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ömür Ö.'nün 10 yaşındaki kızı A.Ö.'yü iple boğarak öldürdükten intihar ettiğini tespit etti.

Manisa'da korkunç olay! 10 yaşındaki kızını iple boğarak öldürüp intihar etti - 3

Hayatını kaybeden baba ve kızının cenazelerini İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Manisa'da korkunç olay! 10 yaşındaki kızını iple boğarak öldürüp intihar etti - 4

GİZEMLİ 2 MEKTUP

Baba Ömür Ö.'nün yazdığı belirlenen 2 adet mektup bulunurken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Manisa'da korkunç olay! 10 yaşındaki kızını iple boğarak öldürüp intihar etti - 5
Manisa'da korkunç olay! 10 yaşındaki kızını iple boğarak öldürüp intihar etti - 6
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