Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Haberler - DHA 01.04.2022 - 15:44
Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle Manisa'da oluşan kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına neden oldu.
Fırtınanın etkisiyle Şehzadeler ilçesi Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısındaki kiremitler yerinden söküldü.
Caddeye savrulan kiremitler, 1 minibüs ve 4 otomobile zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de vinçle binanın üst katındaki kiremitleri topladı.
Kiremitlerin düşmesi sonucu arka camı patlayan otomobilin sahibi Onur Mutlu, araçta yaklaşık 6 bin liralık zarar olduğunu söyledi.
Kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte de güçlük çekti.
Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle toplam 10 binanın çatısı uçtu.
Öte yandan Şehzadeler ilçesinde, fırtına nedeniyle Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda kırılan 2 pencere camı 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.