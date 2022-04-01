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Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü

Manisa'da meydana gelen kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle toplam 10 binanın çatısı uçtu. Bir apartmanın çatısından uçan kiremitler, park halindeki 1 minibüs ve 4 otomobilde hasara neden olurken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Haberler - DHA 01.04.2022 - 15:44

Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - 1

Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle 'da oluşan kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına neden oldu.

Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - 2

Fırtınanın etkisiyle Şehzadeler ilçesi Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısındaki kiremitler yerinden söküldü.

Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - 3

Caddeye savrulan kiremitler, 1 minibüs ve 4 otomobile zarar verdi.

Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - 4

İhbar üzerine bölgeye gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de vinçle binanın üst katındaki kiremitleri topladı.

Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - 5

Kiremitlerin düşmesi sonucu arka camı patlayan otomobilin sahibi Onur Mutlu,  araçta yaklaşık 6 bin liralık zarar olduğunu söyledi.

Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - 6

Kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte de güçlük çekti.

Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - 7

10 BİNANIN ÇATISI UÇTU

Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle toplam 10 binanın çatısı uçtu.

Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - 8

Öte yandan Şehzadeler ilçesinde, fırtına nedeniyle Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda kırılan 2 pencere camı 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - 9

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - 10
Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - 11
Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - 12
Manisa'da kum fırtınası: Binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü - 13

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