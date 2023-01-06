Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlundan acı haber

Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde yaşayan Aytuğ Demir'in (35) 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında su bulma amacıyla açılan ve yaklaşık 60 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen artezyen kuyusuna düştü.
Oğlunu kurtarmak isteyen baba Demir, arkasından kuyuya atladı. Kuyuda mahsur kalan baba ve oğlu için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Baba ve oğlunu kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılırken, sağlık ekipleri tarafından kuyunun içine tüplerden sarkıtılan hortumlarla oksijen verildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ekipleri, üst kısmından kurtarma çalışması yapılamayan kuyunun etrafını iş makineleriyle kazdı.
Ekipler çalışmanın 10'uncu saatinde Baba Aytuğ Demir'in, kısa süre sonra da oğlu Batu Demir'in cansız bedenine ulaştı.
Öte yandan su kuyusunun kaçak sondajını yapan kişi ile site yöneticisinin olayla ilgili olarak gözaltına alındığı bildirildi.