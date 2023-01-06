Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlundan acı haber

Manisa Salihli'de 2 yaşındaki Batu Demir yaklaşık 60 metre derinlikteki artezyen kuyusuna düştü. Oğlunu kurtarmak isteyen baba Aytuğ Demir de kuyuya atladı. Kurtarma çalışmalarının 10'uncu saatine girerken acı haber geldi. Ekipler baba ve oğulun cansız bedenine ulaştı.

Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlundan acı haber - 1

Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlundan acı haber - 2

Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde yaşayan Aytuğ Demir'in (35) 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında su bulma amacıyla açılan ve yaklaşık 60 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen artezyen kuyusuna düştü.

Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlundan acı haber - 3

Oğlunu kurtarmak isteyen baba Demir, arkasından kuyuya atladı. Kuyuda mahsur kalan baba ve oğlu için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlundan acı haber - 4

Baba ve oğlunu kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılırken, sağlık ekipleri tarafından kuyunun içine tüplerden sarkıtılan hortumlarla oksijen verildi.

Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlundan acı haber - 5

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ekipleri, üst kısmından kurtarma çalışması yapılamayan kuyunun etrafını iş makineleriyle kazdı.

Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlundan acı haber - 6

Ekipler çalışmanın 10'uncu saatinde Baba Aytuğ Demir'in, kısa süre sonra da oğlu Batu Demir'in cansız bedenine ulaştı.

Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlundan acı haber - 7

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Öte yandan su kuyusunun kaçak sondajını yapan kişi ile site yöneticisinin olayla ilgili olarak gözaltına alındığı bildirildi.

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