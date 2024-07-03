Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa Köprübaşı'nda çıkan makilik ve tarımsal alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman ve itfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin desteğiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - 1

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Borlu Mahallesi Narlı mevkisindeki makilik ve tarımsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - 2

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - 3

Yangının söndürülmesi için mahalle sakinleri ve çiftçiler de ekiplere destek verdi.

Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - 4

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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