Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Manisa Köprübaşı'nda çıkan makilik ve tarımsal alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman ve itfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin desteğiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Borlu Mahallesi Narlı mevkisindeki makilik ve tarımsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.