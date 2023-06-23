Manisa’da “mecbur kalmadıkça pencerelerinizi açmayın” uyarısı | (Dumanlar İzmir’e kadar ulaşmıştı)

Yangınla ilgili Manisa İl Sağlık Müdürlüğü de yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Açıklamada, alevlerin elyaf, plastik, naylon, strafor gibi malzemeleri tutuşturduğu belirtilerek, duman seviyesinin oldukça yüksek olduğu hatırlatıldı.