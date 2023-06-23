Manisa’da “mecbur kalmadıkça pencerelerinizi açmayın” uyarısı | (Dumanlar İzmir’e kadar ulaşmıştı)
Manisa’da Muradiye OSB’deki geri dönüşüm tesisinde dün çıkan yangın 19 saat sonra kontrol altına alındı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, yangına yakın bölgede yaşayan vatandaşları mecbur kalmadıkça pencerelerini açmamaları için uyardı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye OSB'de faaliyette bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikasında dün saat 16.30'da başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile 19 saat sonra kontrol altına alındı.