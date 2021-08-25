Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Kula ilçesinde yer yer badem ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüm alan küle döndü. Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarından saat 13.30 sıralarında duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ormanlık alan küle döndü. Yangına karadan müdahale devam ediyor.