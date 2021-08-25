Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Kula ilçesinde yer yer badem ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüm alan küle döndü.

İHA - Anadolu Ajansı 25.08.2021 - 14:55

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Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarından saat 13.30 sıralarında duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.
Manisa'da orman yangını - 2
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etmeye başladı.
Manisa'da orman yangını - 3

ÇİFTLİKTEKİ HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.
Manisa'da orman yangını - 4

100 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ormanlık alan küle döndü.
Manisa'da orman yangını - 5
Yangına karadan müdahale devam ediyor.
Manisa'da orman yangını - 6
Manisa'da orman yangını - 7
Manisa'da orman yangını - 8
Manisa'da orman yangını - 9

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