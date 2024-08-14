Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale’ye bağlı Bozcaada’da ziraat arazisinde yangın çıktı. Sert rüzgarın etkisiyle alevler, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Başka yangın haberi de Manisa ve Edirne'den geldi. Gördes ve İpsala'ya bağlı köylerde ormanlık alanda yangın çıktı. İki bölgeye de ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Edirne'nin İpsala ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Manisa 'nın Gördes ilçesindeki yangına müdahale devam ediyor.

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 1

MANİSA

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 2

İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 3

Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, bir dozer ve bir yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 4

EDİRNE'DE YANGIN KONTROL ALTINDA

İpsala'ya bağlı Tevfikiye ve İbriktepe köyleri arasındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 5

Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü.

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 6

Bölgeye, Keşan Orman İşletme ve İpsala Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 7

2.5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 200 dekar ormanın zarar gördüğü belirtildi.

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 8

ÇANAKKALE'DE YANGIN KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 9

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 10

ORMAN ALANA SIÇRADI

Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangının kontrol altına alınması için 5 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda araç ve 104 personelle karadan başlattıkları çalışmayı sürdürdü.

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 11

Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

Yangın ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 12

Yangında 12 hektar orman alanı, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü.

Manisa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 13
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