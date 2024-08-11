Manisa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Manisa ve Elazığ'dan yangın haberleri geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Elazığ'ın Keban ilçesinde ise çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.