Manisa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Manisa ve Elazığ'dan yangın haberleri geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Elazığ'ın Keban ilçesinde ise çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 1

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 2

Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Manisa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 3

Salihli ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.

Manisa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 4

ELAZIĞ'DA YANGIN KONTROL ALTINDA

Elazığ'ın Keban ilçesinde dağlık ve otluk arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dün akşam dağlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, gece boyunca Orman Bölge Müdürlüğü, Keban Belediyesi itfaiye ve jandarma ekiplerince müdahale edildi.

Köylülerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

Manisa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 5

Akçatepe köyü muhtarı Hadi Fırat, gece boyunca özverili çalışmalarından ötürü ekiplere teşekkür etti.

Köy sakinleri, ekiplere karpuz ikramında bulundu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 6
Manisa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 7
Manisa'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 8
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