Manisa'da restoran sahibi, işletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan restoran işletmecisi Kadir Sağlam, her akşam işletmesine gelen 4 tilkiyi elleriyle besliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 05:46 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 05:48

Manisa'da restoran sahibi, işletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor - 1

Kırsal Güney Mahallesi'nde, restoran ve kafe işleten 63 yaşındaki Kadir Sağlam, restoranının önüne zaman zaman gelen bir tilkiyi beslediğini, bir süre sonra tilki sayısının 4'e yükseldiğini anlattı.

Manisa'da restoran sahibi, işletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor - 2

Tilkilerin her akşam restoranının önüne gelmeyi alışkanlık haline getirdiğini aktaran Sağlam, "Burada doğa içerisinde tilki, koyun, keçilerle birlikte hem besliyor hem de yaşıyoruz. Geçen sene tavuklarıma bir tane tilki dadandı ve 85 tavuğumu yedi" dedi. 

Manisa'da restoran sahibi, işletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor - 3
Tilkinin doğurduğunu ve 4 tane olduklarını anlatan Sağlam, "Tavuklar bitince tilkilere biz bakmak zorunda kaldık ve severek bakıyoruz. Saat 19.00-20.00 sıralarında gelip yemeklerini yiyip gidiyorlar. Unuttuğumuzda dükkanın içerisine kadar giriyorlar" diye konuştu.
Manisa'da restoran sahibi, işletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor - 4
Manisa'da restoran sahibi, işletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor - 5

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