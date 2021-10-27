Manisa'da restoran sahibi, işletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor

Tilkilerin her akşam restoranının önüne gelmeyi alışkanlık haline getirdiğini aktaran Sağlam, "Burada doğa içerisinde tilki, koyun, keçilerle birlikte hem besliyor hem de yaşıyoruz. Geçen sene tavuklarıma bir tane tilki dadandı ve 85 tavuğumu yedi" dedi.