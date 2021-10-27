Manisa'da restoran sahibi, işletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor

Haberler - Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 05:46 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 05:48
Kırsal Güney Mahallesi'nde, restoran ve kafe işleten 63 yaşındaki Kadir Sağlam, restoranının önüne zaman zaman gelen bir tilkiyi beslediğini, bir süre sonra tilki sayısının 4'e yükseldiğini anlattı.
Tilkilerin her akşam restoranının önüne gelmeyi alışkanlık haline getirdiğini aktaran Sağlam, "Burada doğa içerisinde tilki, koyun, keçilerle birlikte hem besliyor hem de yaşıyoruz. Geçen sene tavuklarıma bir tane tilki dadandı ve 85 tavuğumu yedi" dedi.