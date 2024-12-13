Manisa'da taksiciye bıçaklı gasp girişimi

Yaşanan olayı taksinin güvenlik kamerası kaydetti. Jandarma tarafından yakalanan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakan Paktan’ın ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktığı öğrenildi.

MANİSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının 13/12/2024 tarihli basın açıklamasıdır.



29/11/2024 günü saat: 00:00 sıralarında ilimiz Yunusemre ilçesi, Akgedik Mahallesinde ticari taksi sürücüsü H.P.’ye yönelik saldırı olayına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli E.Ü. gözaltına alınmış olup hakkında Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır.



Ticari araç içindeki olay anına ait görüntülerin kolluk birimleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza 12/12/2024 tarihinde sunulması üzerine yapılan inceleme sonucu, bu görüntüler yeni delil niteliğinde olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir.



Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.