Manisa'da taksiciye bıçaklı gasp girişimi
Manisa'da bir taksici, müşterisi tarafından bıçakla tehdit edilip gasp edilmek istendi. Zanlıya direnen taksi şoförü, bir anlık refleksi sayesinde yaralanmadan kurtuldu. Zanlı hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkardı.
Manisa'da 28 Kasım'da saat 23.59’da yaşanan olayda Emirhan Ü., Hakan Paktan’ın taksisine bindi. Adrese geldiklerinde taksici Paktan ücreti kartla ödeyeceğini belirterek post cihazını istedi.
Taksici, post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı.