Manisa'da taksiciye bıçaklı gasp girişimi

Manisa'da bir taksici, müşterisi tarafından bıçakla tehdit edilip gasp edilmek istendi. Zanlıya direnen taksi şoförü, bir anlık refleksi sayesinde yaralanmadan kurtuldu. Zanlı hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkardı.

Manisa'da taksiciye bıçaklı gasp girişimi - 1

Manisa'da 28 Kasım'da saat 23.59’da yaşanan olayda Emirhan Ü., Hakan Paktan’ın taksisine bindi. Adrese geldiklerinde taksici Paktan ücreti kartla ödeyeceğini belirterek post cihazını istedi.

Taksici, post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı.

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Manisa'da taksiciye bıçaklı gasp girişimi - 2

Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. ise olay yerinden kaçtı.

Manisa'da taksiciye bıçaklı gasp girişimi - 3

Yaşanan olayı taksinin güvenlik kamerası kaydetti. Jandarma tarafından yakalanan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakan Paktan’ın ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktığı öğrenildi.

MANİSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının 13/12/2024 tarihli basın açıklamasıdır.

29/11/2024 günü saat: 00:00 sıralarında ilimiz Yunusemre ilçesi, Akgedik Mahallesinde ticari taksi sürücüsü H.P.’ye yönelik saldırı olayına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli E.Ü. gözaltına alınmış olup hakkında Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır.

Ticari araç içindeki olay anına ait görüntülerin kolluk birimleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza 12/12/2024 tarihinde sunulması üzerine yapılan inceleme sonucu, bu görüntüler yeni delil niteliğinde olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

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