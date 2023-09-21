Manisa’da TIR, işçi servisine çarptı: 23 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde domates yüklü TIR, işçi servisine çarptı. Kazada 23 kişi yaralandı.

Manisa’da TIR, işçi servisine çarptı: 23 yaralı - 1

Manisa’nın Salihli ilçesinde TIR’ın çarptığı işçi servisindeki 23 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa’da TIR, işçi servisine çarptı: 23 yaralı - 2

Mehmet M'nin (41) kullandığı domates yüklü 64 F 3004 plakalı TIR, Uşak-İzmir karayolunun Salihli ilçesi geçişi Durasıllı Mahallesi yakınlarında, bir fabrikaya işçi taşıyan Ali Osman G. (61) idaresindeki 45 J 7142 plakalı midibüse çarptı.

Manisa’da TIR, işçi servisine çarptı: 23 yaralı - 3

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Midibüsteki yaralanan 23 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Manisa’da TIR, işçi servisine çarptı: 23 yaralı - 4

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Manisa’da TIR, işçi servisine çarptı: 23 yaralı - 5
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