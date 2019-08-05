Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı yandı
Anadolu Ajansı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 300 zeytin ağacı kül oldu.
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1Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi Mezarlık mevkisindeki otluk alanda henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
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2Dumanı gören vatandaşlar, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine haber verdi.
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3Ekipler, iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
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4Yangında yaklaşık 300 zeytin ağacı ile bazı meyve bahçeleri zarar gördü.
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