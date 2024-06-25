Manisa'daki 4.8'lik deprem sonrası açıklama! "İki fay incelenmeli"
Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Soma ilçesinde saat 01.36'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremi ardından açıklama yaptı.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin odak mekanizma çözümlerine göre, doğu-batı veya kuzey-güney uzanımlı bir fayın kırılmasından kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Bölgede bu özelliklere uyan iki fay bulunuyor. Biri doğu-batı uzanımlı Soma fayı. Diğeri ise Soma ilçesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki kuzey-güney uzanımlı olan, MTA haritasında çizili ama diri fay sınıfında değerlendirilmeyen bir fay" dedi.