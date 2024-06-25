Manisa'daki 4.8'lik deprem sonrası açıklama! "İki fay incelenmeli"

Prof. Dr. Sözbilir, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu bölgede 1919 yılında 6.9 büyüklüğünde ve 9 şiddetinde Soma depremi gerçekleşmiş, can ve mal kaybı yaşanmıştı. 1919 depreminin Soma-Kırkağaç fayından kaynaklandığı kabul ediliyor. Bu durumda, Soma ilçesinin 10 kilometre kuzeyindeki fay, bu depremin sismik kaynağı olabilir. Bunun için hem Soma-Kırkağaç fayında ve hem de kuzey-güney uzanımlı fay üzerinde hendek tabanlı paleosismolojik çalışmaların yapılması gerekiyor."