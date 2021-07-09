Manisa'daki baraj tahliyesi sonrası 'balık katliamı'

DHA 09.07.2021 - 17:01
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Afşar Barajı'ndaki su, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Alaşehir Çayı'na bırakıldı.
Alaşehir'de 1976 yılında yaptırılan Afşar Barajı'nın su tutma kapasitesi, zamanla kum ve mil dolması nedeniyle düştü.
Barajın rehabilitasyonu kapsamında, basınçlı damla sulama sistemi inşaatı için bir süre önce çalışma başlatıldı.
Su alma yapısındaki tadilat nedeniyle barajdaki suyun tahliyesine 2 gün önce başlandı. Barajdaki birikmiş su, Alaşehir Çayı'na bırakılırken, tamamı tahliye edildi.
Baraj dibinde kum ve mil birikintisi kaldı. Çukurlarda kalan suların da kuruması ve tahliye edilmesinin ardından kum ve millerin temizleneceği öğrenildi.