Manisa'daki baraj tahliyesi sonrası 'balık katliamı'

Baraj dibinde kum ve mil birikintisi kaldı. Çukurlarda kalan suların da kuruması ve tahliye edilmesinin ardından kum ve millerin temizleneceği öğrenildi.

ÖLÜ BALIKLARI TOPLAYIP GÖTÜRDÜLER Barajdaki suyun tahliye edilmesiyle balıklar ise baraj dibinde kalıp öldü. Bunun üzerine ellerinde sepetlerle baraj kenarına gelen bazı kişilerin, balık ölülerini toplayıp, götürdüğü görüldü. Bölgedeki balıkçılar ise ekmek kaynakları olan barajdaki suyun tahliye edilmesiyle mağdur olduklarını söyledi.

Alaşehir Üzüm Sulama Birliği Başkanı Ahmet Işıklı da barajın zamanla kum ve mil ile dolduğu için kapasitesinin düştüğüne dikkat çekip, "Su toplama kapasitesi azaldığı için sulama suyu yetersiz hale gelmişti. Bu nedenle çalışma başlatıldı ama bu çalışmanın mutlaka yapılması gerekiyordu. Balıkların telef olmasına üzüldük ancak çalışmalar bitip, barajın tekrar su tutmasından sonra tekrar balık bırakılacak" dedi.