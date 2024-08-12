Manisa'daki feci kaza: Başındaki sargıyla kızının tabutunu taşıdı
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kamyona arkadan çarpan ve düğünden dönen ailelerin içinde olduğu hafif ticari araçta hayatını kaybeden 4 kişiden bir yaşındaki Aslıhan Karataş, kazadan yaralı kurtulan babası Mahmut Karataş tarafından gözyaşları içinde omuzda taşındı.
Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Mahmut Karataş'ın kullandığı hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.