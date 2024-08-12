Manisa'daki feci kaza: Başındaki sargıyla kızının tabutunu taşıdı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kamyona arkadan çarpan ve düğünden dönen ailelerin içinde olduğu hafif ticari araçta hayatını kaybeden 4 kişiden bir yaşındaki Aslıhan Karataş, kazadan yaralı kurtulan babası Mahmut Karataş tarafından gözyaşları içinde omuzda taşındı.

Manisa'daki feci kaza: Başındaki sargıyla kızının tabutunu taşıdı - 1

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Mahmut Karataş'ın kullandığı hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa'daki feci kaza: Başındaki sargıyla kızının tabutunu taşıdı - 2

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçtaki Ahmet Karataş, eşi Süheyla Karataş, sürücü Mahmut Karataş'ın eşi Ceylan Karataş (34) ile kızı Aslıhan Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti.

Mahmut Karataş ile yeğenleri Murat (2) ve Babacan Karataş (4) yaralandı.

Manisa'daki feci kaza: Başındaki sargıyla kızının tabutunu taşıdı - 3

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mahmut Karataş tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Yaralı 2 kardeşin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Manisa'daki feci kaza: Başındaki sargıyla kızının tabutunu taşıdı - 4

Kazanın, Karataş ailesinin Ankara'da katıldıkları bir yakınlarının düğününden memleketleri olan İzmir'in Torbalı ilçesine dönerken meydana geldiği öğrenildi.

Manisa'daki feci kaza: Başındaki sargıyla kızının tabutunu taşıdı - 5

ADANA'YA GÖNDERİLDİ

Ölenlerin cenazesi, bugün morgdan yakınları tarafından teslim alındı.

Ahmet Karataş, eşi Süheyla Karataş ve yeğeni Aslıhan Karataş'ın cenazeleri Torbalı'ya getirildi. 

Manisa'daki feci kaza: Başındaki sargıyla kızının tabutunu taşıdı - 6

Ceylan Karataş'ın cenazesi ise memleket Adana'ya götürüldü. Torbalı Ethem Oruç Camisi'nde hayatını kaybedenler için cenaze düzenlendi. Cenazeye kazadan yaralı kurtulan sürücü Mahmut Karataş, ölenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Manisa'daki feci kaza: Başındaki sargıyla kızının tabutunu taşıdı - 7

Ayakta durmakta zorlanan ve gözyaşlarını tutamayan Mahmut Karataş, başındaki sargıyla katıldığı cenazede, kızı Aslıhan Karataş'ın tabutunu omzunda taşıdı.

Manisa'daki feci kaza: Başındaki sargıyla kızının tabutunu taşıdı - 8

3 kişi, Torbalı Aslanlar Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Manisa'daki feci kaza: Başındaki sargıyla kızının tabutunu taşıdı - 9
Manisa'daki feci kaza: Başındaki sargıyla kızının tabutunu taşıdı - 10
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