Manisa'daki kazılarda keşfedildi! 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanıyor
Manisa'da 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, kent meydanı (agora) keşfedildi. Meclis binasının hemen yanında yer alan ve 2 bin 200 yıllık olduğu tespit edilen kent meydanının gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar sürerken, kazılarda meydandaki sütunlarda boğa başlı kabartmalar ile tanrı Apollon'la ilişkili yazıtlar bulundu.
Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol Kenti'nden biri olan, Yunusemre ilçesi Yuntdağıköseler Mahallesi'ndeki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde, 2024 yılı arkeolojik kazı çalışmaları başladı.