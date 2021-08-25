Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük alan küle döndü. Kula'nın kırsal Başıbüyük ve Eroğlu mahalleleri arasında kalan Çelengöz Barajı üzerindeki makilikte yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, toplam 30 arazöz ve itfaiye aracı ile 90 orman işçisi sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin yaklaştığı bir hayvan çiftliği boşaltıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük alan küle döndü.