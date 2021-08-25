Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük alan küle döndü.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 25.08.2021 - 15:53 | Son Güncelleme : 25.08.2021 - 16:01

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - 1
Kula'nın kırsal Başıbüyük ve Eroğlu mahalleleri arasında kalan Çelengöz Barajı üzerindeki makilikte yangın çıktı.
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - 2

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, ormana da sıçradı.

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - 3
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, toplam 30 arazöz ve itfaiye aracı ile 90 orman işçisi sevk edildi.
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - 4

ÇİFTLİKTEKİ HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin yaklaştığı bir hayvan çiftliği boşaltıldı.
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - 5
Yangın ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - 6

100 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük alan küle döndü.

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - 7
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - 8
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - 9

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