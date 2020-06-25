Manisa'daki selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı

Manisa'daki sel felaketinde metrelerce sürüklenen 70 yaşındaki bir adam yaşadığı anları, ''İçeriden masa ve sandalyeler üzerimden geçti. Su beni de götürdü'' diyerek anlattı.

İHA 25.06.2020 - 14:05

Manisa'daki selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı - 1

Saruhanlı ilçesinde kuvvetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

Büyükbelen Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Cemalettin Gürgönül sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi.

Manisa'daki selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı - 2
Şiddetli yağmura bakmak için kapıya çıkan Gürgönül, sel suları ile karşılaştı.
Manisa'daki selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı - 3
Ardından evin içinde kalan eşi Şengül Gürgönül ve torununu kurtarmak amacıyla yeniden eve girdi.
Manisa'daki selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı - 4
Sel sularının birden kontrolden çıkmasıyla birlikte evin avlusundan dışarı fırlayan Cemalettin Gürgönül, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.
Manisa'daki selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı - 5
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Gürgönül, daha sonra taburcu edildi.
Manisa'daki selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı - 6

''GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM''

Yaşadıklarını anlatan Gürgönül, yağmuru seyrettiği sırada kapıyı açmaya çalıştığını ama açamadığını belirtti.

Kapının kapanmaması için önünde durdurduğunu belirten Gürgönül, Küçük bir sel geldi. O selden sonra bir kuvvetli sel daha geldi. İçeriden masa ve sandalyeler üzerimden geçti. Su beni de götürdü, komşular kurtarmış'' dedi.

Manisa'daki selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı - 7

Eşini ve torununu da kurtarmaya çalışan Gürgönül, ''Ben kendimi bilmiyorum. Hastanede gözlerimi açtım. Göğsümde kolum da ve bacağımda yaralanma var. Belimde şişlik var. Evin kullanılması imkansız. Şu anda oğlumun yanında kalıyorum'' diye konuştu.

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