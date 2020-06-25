Manisa'daki selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı

Eşini ve torununu da kurtarmaya çalışan Gürgönül, ''Ben kendimi bilmiyorum. Hastanede gözlerimi açtım. Göğsümde kolum da ve bacağımda yaralanma var. Belimde şişlik var. Evin kullanılması imkansız. Şu anda oğlumun yanında kalıyorum'' diye konuştu.