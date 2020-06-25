Manisa'daki selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı

İHA 25.06.2020 - 14:05
Saruhanlı ilçesinde kuvvetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.
Büyükbelen Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Cemalettin Gürgönül sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi.
Yaşadıklarını anlatan Gürgönül, yağmuru seyrettiği sırada kapıyı açmaya çalıştığını ama açamadığını belirtti.
Kapının kapanmaması için önünde durdurduğunu belirten Gürgönül, Küçük bir sel geldi. O selden sonra bir kuvvetli sel daha geldi. İçeriden masa ve sandalyeler üzerimden geçti. Su beni de götürdü, komşular kurtarmış'' dedi.
Eşini ve torununu da kurtarmaya çalışan Gürgönül, ''Ben kendimi bilmiyorum. Hastanede gözlerimi açtım. Göğsümde kolum da ve bacağımda yaralanma var. Belimde şişlik var. Evin kullanılması imkansız. Şu anda oğlumun yanında kalıyorum'' diye konuştu.