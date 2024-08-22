Manisa’da Türkiye’yi ayağa kaldıran şiddet: “Annesiz büyüdüm, 14 yaşından beri şiddet görüyorum”
Türkiye’yi ayağa kaldıran Manisa’daki kadına şiddet görüntüleriyle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. 19 yaşındaki bir çocuk annesi hamile kadının, 14 yaşından beri zanlıdan şiddet gördüğü öğrenildi. Tedavisi tamamlanan genç kadın, koruma altına alındı.
Annesiz büyüdü, 14 yaşında Yılmaz Akman ile birlikte yaşamaya başladı.
Ancak sık sık şiddet gördü.
Bugün 19 yaşında olan bir çocuk annesi, son olarak hamileyken sokak ortasında öldüresiye dövüldü.
Tedavisi tamamlanan kadın, koruma altına alındı.