Manisa’da Türkiye’yi ayağa kaldıran şiddet: “Annesiz büyüdüm, 14 yaşından beri şiddet görüyorum”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya paylaşımında hem saldırıyı kınadı hem de çevredekilerin duyarsızlığına tepki gösterdi.

Çelik, “Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir.” ifadesini kullandı.