Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı

Meteoroloji'nin 28 il için verdiği "sarı" kodlu uyarının ardından birçok ilde sağanak etkili oldu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Su baskının yaşandığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Uşak'ta da sağanak nedeniyle Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi üzerine 3 ev tahliye edildi. İzmir'de ise birçok araç sele kapılarak sürüklendi.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 1

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'nin verilerine göre, metrekareye 80 kilogram yağışın düştüğü ilçede ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 2

İlçe genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, özellikle Ragıpbey, Hacıishak, Hürriyet ve İnönü mahallelerinde yollarda su birikintilerine neden oldu, trafiğin durma noktasına geldiği bazı sokaklarda araçlarda hasar oluştu.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 3

İlçe merkezinden geçen Çağlak Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu çevredeki ev ve iş yerlerini basan suyun tahliyesi için çalışma yapan itfaiye ekipleri, 30'a yakın vatandaşı tahliye etti.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 4

SU BASAN HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Enerji nakil hatlarının da zarar gördüğü ilçede Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin acil servis bölümü de su altında kaldı, 13 hasta tedbir amaçlı çevredeki hastanelere nakledildi.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 5

Tahliye çalışması yapılan hastanede acil sağlık hizmetleri poliklinik bölümünden veriliyor.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 6

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçeye gelerek baskınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 7

Vali Karadeniz, Akhisar Ali Şefik Öğretmenevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada yoğun yağıştan sonra su baskınlarıyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 300 çağrının düştüğünü belirterek MASKİ ve AFAD ekipleri ile ilgili personelin hızlıca ihbarlara yönlendirildiğini, çevre illerden takviye ekip istediklerini söyledi.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 8

İzmir'den gelen AFAD ekiplerini Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi acil servisine yönlendireceklerini dile getiren Karadeniz, şunları kaydetti:

"Şu an tahliye süreçleri başladı. Elektrikle ilgili sorunlar var, onlar da büyük ölçüde giderildi. Su baskını olan mahallelerimize güvenlik sebebiyle elektrik verilemiyor. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre son 24 saatte Akhisar'a düşen yağış miktarı metrekareye 80 kilogramı geçmiş durumda. Bunun da yaklaşık 60 kilogramının geride bıraktığımız 2 saatlik zaman diliminde yağmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu yoğun yağış da baskına sebebiyet verdi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden 13 hastamızı da başka hastanelere sevk ediyoruz."

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 9

Vali Yaşar Karadeniz, evlerini su basan ilçe sakinlerine bir öğrenci yurdunun tahsis edildiğini, talep eden ailelerin buraya nakledileceğini sözlerine ekledi.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 10

UŞAK

Uşak'ta da yer yer etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak dolayısıyla dereler taştı, bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 11

3 EV TAHLİYE EDİLDİ

Kent merkezinden geçen Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle yer yer taşkınlar meydana geldi.

Aybey Mahallesi Üçüncü Okan Sokak'ta çayın kenarında bulunan 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 12

Banaz, Sivaslı ilçeleri ile merkeze bağlı bazı köylerde de tarlalar, ahırlar ve bahçeler su altında kaldı, bazı köy yollarında ise toprak kaymaları meydana geldi.

Taşkınların yaşandığı köylere Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Toprak kaymaları nedeniyle kapanan yollar ekiplerce açıldı, taşkın yaşanan derelere iş makineleriyle müdahale edildi.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 13

Merkeze bağlı Gökçedal köyünde su basan ahırda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar ise jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ve AFAD Uşak İl Müdürü Burak Edin ile Dokuzsele Çayı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 14

Uşak Valisi Turan Ergün, akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte kentte en fazla yağışın 47 kilogram ile Banaz ilçesine düştüğünü söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde 51 ihbarın geldiğini aktaran Ergün, "Bunun 44'ü merkezden, diğerleri de köylerden. Bu ihbarların 46'sı konut, işyeri, eve, ahırlara su basması gibi ihbarlar. 5'i de vatandaşlarımızın 'biz yolda mahsur kaldık' yönündeki ihbarlarıydı. Bu ihbarların tamamına ilgili ekiplerimizce müdahale edildi. Biz de ilgili müdürlerimizle sahayı gezdik. Çok şükür şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız yok. Herhangi bir can kaybımız yok, herhangi bir hayvan kaybımız da yok. Bazı ahırları su basması sebebiyle ahırlarda kalan hayvanların tamamı kurtarıldı." dedi.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 15

Kent merkezinden geçen Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükseldiğine dikkati çeken Ergün, şöyle devam etti:

"Çayın debisini DSİ ve belediye görevlilerimiz sabaha kadar takip edecekler. Aybey Mahallesi'nde suyun biraz genişlemesi var. Üçüncü Okan Sokak'ta biz tedbir amaçlı 3 evi boşalttık. Bir evde yaşayan aile kalacak yerinin olduğunu söyleyerek akrabalarının yanına gitti. Diğer arkadaşlarımızı da Uşak Belediyesi'nin Kayaağıl Termal Tesisleri'ne yerleştirdik. İlçelerde ve kent merkezinde tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çok şükür şu anda da üstesinden gelemeyeceğimiz herhangi bir problem görünmüyor."

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 16

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da kent merkezinde su birikintilerinin oluştuğu noktalara ekiplerin hemen müdahale ettiğini aktararak tüm ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirtti.

Ekiplerin iş yerleri ve evlerdeki su tahliyelerini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü dile getiren Çakın, "Biz gece boyunca ekiplerimizle birlikte su tahliye çalışmalarını tamamlamış olacağız. Tüm ekiplerimizle teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 17

İZMİT

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanakta dere taşması sonucu cadde su altında kaldı.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 18

Kentte abah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle, Bekirpaşa Mahallesi Kuşak Sokak üzerindeki bir dere taştı. Kentin en işlek caddelerinden olan Turan Güneş Caddesi su altında kaldı. Kentin çeşitli noktalarında da su baskınları oldu. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 19

AYDIN

Aydın'ın Yenipazar ve Bozdoğan ilçelerinde de şiddetli sağanak sonrası dereler taştı, bazı ev ve ahırları su bastı.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 20

Yenipazar'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocadere taştı.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 21

Taşkın sonrası bazı evlerle ahırları su bastı, traktörler su altına kaldı.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 22

Belediye ekipleri ve vatandaşlar, su tahliye çalışması başlattı.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 23

Bozdoğan ilçesinde ise Sarısu ve Yeniköyderesi'nin taşması sonucu tarla ve bahçeler su altında kaldı.

Nazilli-Bozdoğan yolunda da su birikintileri nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 24

İZMİR

Sağanak yağışın vuduğu illerden biri de İzmir oldu.

İzmir'in Balçova ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirirken, Bahçelerarası bölgesinde bulunan bir alt geçit yağmur sularıyla doldu.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 25

İtfaiye ekipleri yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 26

Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından, sel sularına gömülerek mahsur kalan 5 araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 27

Araçlarda maddi zarar meydana gelirken, bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden açıldı.

Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 28
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 29
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 30
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 31
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 32
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 33
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 34
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 35
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 36
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 37
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 38
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 39
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 40
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 41
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 42
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 43
Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı - 44
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