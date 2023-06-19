Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı
Meteoroloji'nin 28 il için verdiği "sarı" kodlu uyarının ardından birçok ilde sağanak etkili oldu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Su baskının yaşandığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Uşak'ta da sağanak nedeniyle Dokuzsele Çayı'nın debisinin yükselmesi üzerine 3 ev tahliye edildi. İzmir'de ise birçok araç sele kapılarak sürüklendi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji'nin verilerine göre, metrekareye 80 kilogram yağışın düştüğü ilçede ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.