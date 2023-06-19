Sağanak yağış birçok ilde hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü, hastaneyi su bastı

Uşak Valisi Turan Ergün, akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte kentte en fazla yağışın 47 kilogram ile Banaz ilçesine düştüğünü söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde 51 ihbarın geldiğini aktaran Ergün, "Bunun 44'ü merkezden, diğerleri de köylerden. Bu ihbarların 46'sı konut, işyeri, eve, ahırlara su basması gibi ihbarlar. 5'i de vatandaşlarımızın 'biz yolda mahsur kaldık' yönündeki ihbarlarıydı. Bu ihbarların tamamına ilgili ekiplerimizce müdahale edildi. Biz de ilgili müdürlerimizle sahayı gezdik. Çok şükür şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız yok. Herhangi bir can kaybımız yok, herhangi bir hayvan kaybımız da yok. Bazı ahırları su basması sebebiyle ahırlarda kalan hayvanların tamamı kurtarıldı." dedi.