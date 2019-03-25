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Mansur Yavaş'tan sanayi sitelerine ziyaret

Anadolu Ajansı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, başkentteki bazı oto sanayi sitelerine ziyarette bulundu.

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    Yeni Başkent ve Şaşmaz oto sanayi sitelerini gezen CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, esnafla çay içerek sohbet etti.
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    Yavaş, oto sanayi sitelerinin Ankara'nın önemli ticari merkezlerinden olduğunu ifade ederek, kentteki ekonomik durgunluğun buraları da etkilediğini söyledi.
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    Üreten ve istihdam eden işletmelere sonuna kadar destek olacaklarını ifade eden Yavaş, oto sanayi bölgelerindeki ticari hareketliliği yeniden sağlayacaklarını kaydetti.
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    Yavaş, esnafın kent merkezinde kalan oto tamirhanelerinin de sanayi sitelerine taşınması gerektiğini dile getirmesi üzerine, bu konuda gerekeni yapacaklarını belirtti.
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