Mantar toplamak için evden çıktı, 4,5 aydır haber yok

Muğla’nın Marmaris ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana çıkan İsa Çiftçi’den 4,5 aydır haber alınamıyor. Çiftçi için başlatılan aramalar bir aylık aranın ardından yeniden başladı. Ekipler, görgü tanıkları ile Çiftçi’nin en son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurup, yeniden araştırma başlattı.

Mantar toplamak için evden çıktı, 4,5 aydır haber yok - 1

Marmaris’te çiftçilik yapan İsa Çiftçi, geçen yıl 30 Aralık’ta mantar toplamak için Balan Dağı’na gitti.

Geri dönmeyen Çiftçi’den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

AFAD koordinesinde, Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mantar toplamak için evden çıktı, 4,5 aydır haber yok - 2

AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyelerinin de destek verdiği çalışmalarda, bölge iz takip köpekleriyle tarandı.

Mantar toplamak için evden çıktı, 4,5 aydır haber yok - 3

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi ise Çiftçi’nin yangın söndürme havuzuna düşme ihtimali üzerine bölgedeki havuzlarda da arama çalışması başlattı.

Mantar toplamak için evden çıktı, 4,5 aydır haber yok - 4

1 ay süren aramalardan bir sonuç alınamaması sebebiyle çalışmalara son verildi.

Mantar toplamak için evden çıktı, 4,5 aydır haber yok - 5

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, dosyayı yeniden açtı.

Mantar toplamak için evden çıktı, 4,5 aydır haber yok - 6

Ekipler, görgü tanıkları ile Çiftçi’nin en son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurup araştırma başlattı.

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