Mantar toplamak için evden çıktı, 4,5 aydır haber yok
Muğla’nın Marmaris ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana çıkan İsa Çiftçi’den 4,5 aydır haber alınamıyor. Çiftçi için başlatılan aramalar bir aylık aranın ardından yeniden başladı. Ekipler, görgü tanıkları ile Çiftçi’nin en son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurup, yeniden araştırma başlattı.
Marmaris’te çiftçilik yapan İsa Çiftçi, geçen yıl 30 Aralık’ta mantar toplamak için Balan Dağı’na gitti.
Geri dönmeyen Çiftçi’den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.AFAD koordinesinde, Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.